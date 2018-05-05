Как перестать зависеть от чужого мнения: три простых совета

Раньше люди делали снимки, чтобы оставить себе память, теперь же все фотографируются ради того, чтобы выложить новую фотографию в соцсеть

Откажитесь на время от соцсетей. Фото: depositphotos

Что подумают люди, если я сделаю так или так. Такие мысли возникают у многих и порой очень сильно мешают двигаться вперед.

Зависимость от чужого мнения и боязнь чужий суждений могут сильно повлиять на вашу жизнь, если только вы сами это не остановите.

Вашему вниманию три простых совета, как перестать зависеть от чужого мнения:

1. Вспомните про то счастливое время, когда еще не было соцсетей

Люди делали фотографии для того, чтобы оставить себе память о важных событиях или путешествиях. Фотографии распечатывались, хранились в красивых альбомах и показывались только узкому кругу близких людей, например, родственникам во время семейных торжеств. Сейчас же все фотографируются только ради того, чтобы выложить новую фотографию в какую-либо соцсеть и получить оценочные суждения и комментарии людей, со многими из которых даже не встречались в реальной жизни.

Кроме того, чтобы окружающие считали вашу жизнь яркой, желательно каждый день выкладывать новые фото. Поэтому вместо того, чтобы отдохнуть, приходится вечером идти в клуб или на открытие какого-то нового ресторана. Чтобы фотографии были интересными приходится покупать постоянно новую одежду.

Для того, чтобы не казаться неудачником – ездить в заграничные путешествия, которые часто не по карману. Чтобы показывать свое постоянное саморазвитие – ходить на какие-то малополезные курсы и семинары. По сути, только фотографии из спортзала являются для вас полезными, если вы действительно ходите туда, чтобы заниматься своим здоровьем.

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Большинство же фотографий постепенно губит вас. Мы не рассматриваем селфи, опасные для жизни. Но от вымученных фотографий страдает психологическое здоровье. Например, для того, чтобы казаться компанейским человеком, у которого есть много друзей, приходиться общаться с людьми, которые не раз уже успели предать или с которыми давно уже разошлись жизненные дороги. Но красивая надпись под фото, которая говорит о том, что вы уже двадцать лет дружите – гарантированно соберет много лайков.

Кроме того, постоянная жизнь напоказ не только забирает много жизненной энергии, но и не дает расслабиться.

Поэтому первым пунктом для того, чтобы перестать зависеть от чужого мнения является отказ от соцсетей, хотя бы на некоторое время. Если вы не перестанете фотографироваться, у вас накопиться много фотографий, которые вы успеете еще и обработать в профессиональных фоторедакторах, поэтому гарантированно удивите окружающих. Кроме того, все люди, которые следят за вашей жизнью, успеют соскучиться. Конечно, этот совет не работает для тех людей, которые зарабатывают на соцсетях, но обычно у них с самооценкой все в порядке, и они не зависят от чужого мнения.

2. Подумайте о том, как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы уехали жить в другой город

Очень часто люди меняются, но окружающие не хотят признавать это. Особенно, это касается маленьких городков, когда постороннего человека оценивают по делам его семьи и при знакомстве уже знают о нем массу информации, собранной из сплетен и пересудов. Везет тому, кто рос в обеспеченной, уважаемой и порядочной семье. Если же кто-то из ваших родственников однажды совершил какую-то ошибку в молодости, жители маленького города никогда этого не простят. Кроме того, приходиться постоянно сталкиваться с людьми из своего детства. Они считают, что знают вас по тем поступкам, которые вы совершали в школе. Очень часто в их жизни не было каких-то особых потрясений, и они действительно не изменились, поэтому считают, что и остальные люди не меняются.

Помечтайте о том, что было бы если бы вы жили в другом городе. Вы могли бы найти работу, основываясь на своем профессиональном опыте, умении и образовании. Кроме того, вы бы не сталкивались постоянно с людьми из своего прошлого, которые являются вашими коллегами или клиентами. Вы могли бы работать кем угодно, выбирая себе дело жизни, исходя из зарплаты, отдаленности от дома или коллектива. Вы могли бы продавать мороженое, если бы это было прибыльным или именно об этом вы мечтали в детстве. В другом городе вы бы не боялись, что вас увидят на такой малопривлекательной должности знакомые и подумают о том, что несмотря на золотую медаль и красный диплом, вы ничего не достигли. Вы наконец-то смогли бы бросить такую работу, которая является престижной по мнению большинства, но приносит много стресса и проблем.

Можно было бы ходить без макияжа. Не здороваться с соседями, а самое главное не отчитываться перед ними. Ведь ни для кого не секрет, что если соседи знают какого-то человека с младенчества, то считают, что имеют полное право вмешиваться в личную жизнь уже взрослого человека, постоянно интересуясь о том, когда же он наконец-то создаст новую ячейку общества или родит его нового члена.

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Вы могли бы носить удобную одежду, а не ту, которая скрывает недостатки. Кроме того, вы могли бы носить одну и ту же любимую одежду годами, не боясь показаться немодной.

Помечтали о жизни в другом городе – теперь начинайте жить в своем городе так, как будто вас никто не знает. Прежде всего, такая вымышленная настройка хорошо отразиться на Вашем самочувствии и приблизит вас к тому, что вы перестанете цепляться за мнение окружающих. Только не нужно на самом деле переезжать в другой город. Ведь основная проблема в том, что куда бы вы не поехали – вы прежде всего берете с собой себя, поэтому и в новом городе вы быстро найдете человека, чье мнение будет значимым.

3. Составьте список тех людей, чье мнение для вас значимо

У кого-то это будет очень большой список, который будет включать в себя всех родственников и даже тех людей, которые сейчас живут за границей. Кто-то не сможет сразу вспомнить больше одного человека. Составляйте этот список постепенно. Перед тем как куда-то идти, честно ответьте себе на вопрос о том, для кого вы так наряжаетесь – для себя или боитесь кого-то встретить?

Постепенно вы составите свой список значимых людей. Часть людей из этого списка вы просто ненавидите, и они значимы для вас только из-за того, что любят распускать сплетни и плести интриги. Часть людей будут связаны с моментами вашего прошлого, например, в эту часть будут входить все бывшие или те парни, в которых вы тайно были влюблены в школе.

Конечно, иногда вам хочется возобновить с ними отношения или просто поразить теми изменениями, которые произошли в вашей внешности после того, как вы виделись последний раз. Часть людей – это одноклассники, перед которыми нельзя упасть в грязь лицом и нужно выглядеть счастливым человеком, у которого все в жизни стабильно и все получилось. Ну и самая главная часть – это те люди, которые значимы для вас по непонятной причине. Вот с этими причинами и нужно разобраться, хотя чаще всего это люди, к которым вы испытываете тайную зависть или восхищение. Скорее всего, они гораздо богаче и успешнее вас.

Теперь вам нужно постепенно уменьшать список и рядом с именем человека подробно описывать причину, которая привела к тому, что он стал менее значимым для вас и почему его мнение вас больше не волнует.

После проделанной работы, вы сможете чувствовать себя абсолютно счастливой и не различать людей в толпе, ведь никто для вас больше не будет столь значимым. Вы сможете носить одежду, которая нравится лично вам, красить волосы в яркие цвета и ходить по улицам без макияжа. Вас наконец-то перестанет волновать мнение окружающих о вас и ваших поступках, поэтому вы наконец-то сможете делать то, что хочется и исполнять свои мечты.

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