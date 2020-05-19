Как перестать зависеть от общественного мнения: ответ коуча

Роман Кириченко советует действовать и двигаться на встречу своим желаниям, а не собирать мнения

Как научиться не бояться того, что говорят окружающие и не зависеть от общественного мнения? Рассказал Сегодня.Lifestyle сертифицированный международный коуч и автор проекта Free Soul Роман Кириченко.

Роман Кириченко Фото: пресс-служба

Границы чужого мнения

Оценки родителей, оценки в школе и в целом оценочные суждения еще с детства создают в нас искусственную необходимость и что более страшно – зависимость от общественного мнения.

"Если в детстве у человека не сформировалось свое твердое "Я" – ему не на что опереться, и он начинает искать поддержку в глазах окружающих. В их оценках и мнении о нем и его мыслях, идеях и действиях", – объясняет Роман Кириченко.

Каждое услышанное мнение сеет зерно сомнения в своих силах. Беспокойство о мнении окружающих понижает уверенность в себе, а это приводит к ряду неприятных факторов.

Несколько шагов, чтобы прекратить волноваться об оценках окружающих:

Не проживайте чужой жизненный сценарий

Первое, о чем нужно помнить, если у вы слишком зависимы от общественного мнения – это то, что люди как правило говорят о своих страхах, опасениях исходя из своего опыта. Условно говоря, они примеряют вашу идею на свою жизнь. Из этого вытекает следующий важный момент. Помните, что ваша жизнь – это ваша жизнь. А жизни других людей – это жизни других людей.

Слова "со стороны виднее" абсолютно не применимы в том, что касается личной жизни. Даже близкие, любящие люди не могут точно знать, что именно нужно вам для счастья. И уж тем более этого не могут знать посторонние, которые к тому же могут быть движимы завистью, корыстью, злобой и другими негативными мотивами.

Что такое медленная жизнь и что об этом думают психологи – смотрите видео:

Не пытайтесь кому-то подражать

Следуйте своим желаниям. Почувствовали, что к вам пришла какая-то интересная идея, мысль – сделайте небольшой шаг ей на встречу – прочувствуйте ее. После того как вы сделаете хоть что-то – вы на практике почувствуете стоит двигаться дальше или нет.

Не врите себе

Будьте честны с собой. С собой можно договорится, но вы абсолютно точно будете знать, что дали слабину. Поэтому если не все сразу получается, но есть ощущение, что двигаетесь в правильном направлении – продолжайте действовать.

Идите на компромисс с собой. Ведь множество побед и грандиозных открытий, которые не одобряло общество достигались благодаря стараниям и особенностям характера.

Не собирайте мнения

Действуйте и двигайтесь на встречу своим желаниям, а не собирайте мнения. Получая свой опыт, параллельно будет укрепляться ваша уверенность в себе и своих идеях.

Тогда вам не нужно будет просто мнение – у вас будут факты, на которые вы сможете опереться и собственный опыт.

Не засоряйте информационное поле

Ученными было проведено исследование и обнаружено интересный феномен, связанный с повторением. Если один человек в группе повторяет свое мнение три раза, то вероятность того, что с этим мнением согласятся три других члена группы, составляет 90%. Другие исследования доказали, что если люди слышат какое-либо мнение по телевидению, то более склонны в него поверить.

Исходя из этого, самым громким голосом является тот, который слышат чаще всего.

Нет человека, которому не важно мнение общества. Иначе вряд ли в домах были бы зеркала и вряд ли бы люди так тщательно ухаживали за собой. Но только вам решать в какой степени оно будет присутствовать в вашей жизни в огромной или в практически незначительной. От этого во многом зависит ваше ощущение свободы, легкости и вдохновения.

Читайте также, что такое профессиональное выгорание и как его предотвратить: советы психолога.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться