Как пережить плохой день: пять полезных советов

Не занимайтесь самобичеванием и самокопанием

Как пережить плохой день Фото: stocksnap.io

У каждого человека случаются плохие дни. В силу тех или иных ситуаций, которые порой от нас не зависят, мы можем чувствовать себя разбитыми и несчастными. Важно понимать, что это состояние не на всегда, а плохой день закончиться и все снова станет на свои места. А пока нужно просто знать, как себя вести в неудачные дни, чтобы не падать духом.

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Вашему вниманию пять полезных советов, как пережить плохой день.

1. Не усугубляйте ситуацию

Первое правило при попытке исправить плохой день – не пытайтесь ничего исправлять, ведь, во-первых, это практически невозможно сделать, а во-вторых, это оказывает еще большее давление на вас самих.

Сейчас важно понять, что вам нужно просто пережить этот плохой день и не делать никаких серьезных шагов ни на работе, ни дома во избежание негатива и неправильной реакции.

2. Старайтесь отвлечься

Чтобы избавиться от вечно роящихся мыслей в голове о том, как же можно исправить плохой день, нужно отвлечься. Тут вариантов может быть много: кино, боулинг, спортзал, встреча с друзьями, каток – это может быть что-угодно, что способно вас отвлечь и подарить положительные эмоции.

3. Временный аскетизм

Чтобы не наделать глупостей и не испортить день еще больше, постарайтесь уединиться. Только не нужно сидеть дома в четырех стенах и страдать, объедаться или заниматься самобичеванием. Отключите интернет на телефоне, отправляйтесь на природу или устройте себе небольшое путешествие. Это поможет вам немного развеяться, подзарядиться энергией природы и проветрить мозг.

Как пережить плохой день Фото: stocksnap.io

4. Никаких оправданий

К плохому дню нужно относиться легче и проще насколько это возможно. Не нагнетайте ситуацию, которой потом можете воспользоваться в качестве оправдания. Например, вы ведете здоровый образ жизни – регулярный спорт и здоровое питание стали стилем жизни, и тут в плохой день вы начинаете объедаться чипсами, закусывая их пачкой конфет и запивая колой. При этом вы оправдываете себя, что это все из-за тяжелого дня, вы это заслужили. Не делайте себе никаких поблажек и оправданий в эти дни – придерживайтесь графика и своих правил.

5. Не берите на себя ответственность за кого-то

Далеко не все события в жизни происходят по нашей вине, поэтому не стоит брать на себя ответственность за то, что не входит в вашу компетенцию или не связано с вами. Ведь это является когнитивным искажением, когда вы берете ответственность за события, над которыми у вас не было никакого контроля. Поэтому не вините себя, а верьте в то, что у вас все получится – просто сегодня плохой день, а завтра все будет хорошо.

Совет: эти рекомендации не решают проблемы, но помогают их легче пережить. Не занимайтесь самобичеванием и самокопанием, не вините себя, а старайтесь пережить этот день, не поддаваясь негативу.

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