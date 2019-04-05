Как по знаку зодиака узнать, что партнер вас любит

У каждого представителя зодиакального круга есть свой подход

Каждый знак зодиака флиртует в своем стиле Фото: Брюс Марс из Pexels

Флирт – это прием, которое мы обычно используем в общении с людьми, к которым мы чувствуем особое влечением. Большая часть нашего поведения во время флирта происходит на подсознательном уровне и обычно без какой-либо устной коммуникации, пишет The Minds Journal.

Давайте посмотрим, как 12 знаков зодиака показывают свою симпатию и привязанность.

Овен

Овны – экстраверты и хотят сообщить желанному человеку, что он в их игре. Рано или поздно все раскроется. В общем, их влечение не останется незамеченным.

Телец

Телец более интровертный во флирте. Обычно они больше взаимодействуют с человеком, который им интересен. Ищите признаки невербального общения. Смотрят ли они на вас больше, чем обычно, пытаются ли шутить, чтобы привлечь внимание? Поверьте мне, понятие "я принадлежу тебе, ты принадлежишь мне" проявит себя, но постарайтесь быть терпеливыми.

Близнецы

Что это за шум? О, верно, это громкий Близнец. Он говорит о плавании, которое оказывается вашим любимым видом спорта, а теперь он говорит о Шекспире, по которому вы защитили докторскую диссертацию. Да, вы правы, это не совпадение. Они наводили о вас справки! Более того, они отлично умеют флиртовать и теперь пытаются привлечь внимание.

Рак

Гораздо более тонкие во флирте, они проявят интерес, спросив о вашей повседневной жизни и здоровье, о благополучии вашей матери, отца, сестры и брата… Люди этого знака – самые милые, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о них.

Лев

Вы встретили этого парня на прошлой неделе, а он уже пригласил в шикарный ресторан и купил цветы. Да, вы правы, все это о Львах. Более щедрые, чем обычно, они интересуются вами и стараются добиться хорошего результата.

Дева

Они попытаются сделать вашу жизнь проще, и ожидают, что избранник заметит это. Девы заметят все детали – с кем вы разговариваете, что на вас надето, чем вы пахнете и так далее.

Весы

Они будут флиртовать с вами, затем проявят холод и отсутствие интереса, а затем будут повторять, пока вы не ослабите свою защиту. Все, что вам нужно, это флиртовать с ними в ответ и ждать их следующего хода.

Скорпион

Остерегайтесь Скорпионов. Они уже все проанализировали. Также они подготовили стратегию. Да, люди этого знака могут обсудить информацию с еще одним доверенным лицом, чтобы подтвердить свои догадки. Кроме того, они будут вовлекать вас в разговор, ведь вы для них тайна!

Стрелец

Так легко, так гибко, так открыто. Они очень скоро дадут вам знать, если они заинтересовались вами, и не попытаются скрыть это, если вы спросите их прямо. Никаких тайн.

Козерог

Козероги известны своей серьезностью. Если они почувствуют влечение, они ослабнут! Более того, они будут хихикать и пытаться впечатлить вас своими связями, достижениями и работой.

Водолей

О, это сложно! Они обычно дружат с теми, кто их привлекает. Так как узнать? Если они захотят пригласить вас в кафе, как друзей, конечно, или поговорить с вами часами, тогда это признак их симпатии. Водолей, как правило, проводит больше времени с теми, кто их интересует. Вам может потребоваться сделать следующий шаг, чтобы помочь им раскрыться и вывести отношения на другой уровень.

Рыбы

Каждый будет знать, когда Рыб кто-то привлекает. Почему? Они не пытаются этого скрыть.

Тем временем выяснилось, что важно знать о людях, рожденных в январе:ответ астропсихолога. Месяц рождения отвечает за настоящее воплощение человека. Также мы писали, жизнь каких знаков зодиака сильно изменится в 2019 году: таких только пять.

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