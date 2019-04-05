Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как по знаку зодиака узнать, что партнер вас любит

У каждого представителя зодиакального круга есть свой подход

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:31
Каждый знак зодиака флиртует в своем стиле Фото: Брюс Марс из Pexels
Каждый знак зодиака флиртует в своем стиле
Фото: Брюс Марс из Pexels

Флирт – это прием, которое мы обычно используем в общении с людьми, к которым мы чувствуем особое влечением. Большая часть нашего поведения во время флирта происходит на подсознательном уровне и обычно без какой-либо устной коммуникации, пишет The Minds Journal.

Давайте посмотрим, как 12 знаков зодиака показывают свою симпатию и привязанность.

  • Овен

Овны – экстраверты и хотят сообщить желанному человеку, что он в их игре. Рано или поздно все раскроется. В общем, их влечение не останется незамеченным.

  • Телец

Телец более интровертный во флирте. Обычно они больше взаимодействуют с человеком, который им интересен. Ищите признаки невербального общения. Смотрят ли они на вас больше, чем обычно, пытаются ли шутить, чтобы привлечь внимание? Поверьте мне, понятие "я принадлежу тебе, ты принадлежишь мне" проявит себя, но постарайтесь быть терпеливыми.

  • Близнецы

Что это за шум? О, верно, это громкий Близнец. Он говорит о плавании, которое оказывается вашим любимым видом спорта, а теперь он говорит о Шекспире, по которому вы защитили докторскую диссертацию. Да, вы правы, это не совпадение. Они наводили о вас справки! Более того, они отлично умеют флиртовать и теперь пытаются привлечь внимание.

  • Рак

Гораздо более тонкие во флирте, они проявят интерес, спросив о вашей повседневной жизни и здоровье, о благополучии вашей матери, отца, сестры и брата… Люди этого знака – самые милые, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о них.

  • Лев

Вы встретили этого парня на прошлой неделе, а он уже пригласил в шикарный ресторан и купил цветы. Да, вы правы, все это о Львах. Более щедрые, чем обычно, они интересуются вами и стараются добиться хорошего результата.

  • Дева

Они попытаются сделать вашу жизнь проще, и ожидают, что избранник заметит это. Девы заметят все детали – с кем вы разговариваете, что на вас надето, чем вы пахнете и так далее.

  • Весы

Они будут флиртовать с вами, затем проявят холод и отсутствие интереса, а затем будут повторять, пока вы не ослабите свою защиту. Все, что вам нужно, это флиртовать с ними в ответ и ждать их следующего хода.

  • Скорпион

Остерегайтесь Скорпионов. Они уже все проанализировали. Также они подготовили стратегию. Да, люди этого знака могут обсудить информацию с еще одним доверенным лицом, чтобы подтвердить свои догадки. Кроме того, они будут вовлекать вас в разговор, ведь вы для них тайна!

  • Стрелец

Так легко, так гибко, так открыто. Они очень скоро дадут вам знать, если они заинтересовались вами, и не попытаются скрыть это, если вы спросите их прямо. Никаких тайн.

  • Козерог

Козероги известны своей серьезностью. Если они почувствуют влечение, они ослабнут! Более того, они будут хихикать и пытаться впечатлить вас своими связями, достижениями и работой.

  • Водолей

О, это сложно! Они обычно дружат с теми, кто их привлекает. Так как узнать? Если они захотят пригласить вас в кафе, как друзей, конечно, или поговорить с вами часами, тогда это признак их симпатии. Водолей, как правило, проводит больше времени с теми, кто их интересует. Вам может потребоваться сделать следующий шаг, чтобы помочь им раскрыться и вывести отношения на другой уровень.

  • Рыбы

Каждый будет знать, когда Рыб кто-то привлекает. Почему? Они не пытаются этого скрыть.

Тем временем выяснилось, что важно знать о людях, рожденных в январе:ответ астропсихолога. Месяц рождения отвечает за настоящее воплощение человека. Также мы писали, жизнь каких знаков зодиака сильно изменится в 2019 году: таких только пять.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Тайные слабости знаков зодиака: мстительные Раки и нечестные Весы   Как говорить с партнером про секс: пять любопытных фишек Восемь простых способов привязать к себе любимого человека Какие знаки зодиака не могут жить друг без друга
гороскоп отношения флирт знаки зодиака
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Чего лишится после развода Ани Лорак
Чего лишится после развода Ани Лорак
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой
В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой

Популярные статьи

Сегодня, 12:35Техно

Прототип ЗАЗ Ланос 2020 засветился на фото

Сегодня, 12:34Шоу-бизнес

Известный украинский певец попал в серьезное ДТП: подробности

Сегодня, 10:42Психология

Новолуние 5 апреля 2019: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 08:56Fun

Семья выгребла мусор из машины и разбогатела

Сегодня, 08:40Fun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

Сегодня, 06:54Техно

Microsoft предрекает "смерть" компьютерам c Windows

Вчера, 19:34Шоу-бизнес

ТОП-13 настоящих имен голливудских звезд

Вчера, 15:20Fun

4 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 14:07Fun

Учительницу математики уволили из-за "голого фото" в переписке

Вчера, 11:06Шоу-бизнес

MARUV выступила на юбилее Иосифа Пригожина

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Олег Винник прокомментировал слухи о своей ориентации

Вчера, 08:33Техно

Android 9.0 Pie оказалась худшей мобильной ОС

Вчера, 08:23Fun

Молодая мать узнала о беременности во время родов

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцы могут смело браться за новое дело, а Близнецы дополнительно заработают

3 апреляFun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

3 апреляТехно

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

Новости партнеров

Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем
Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем
Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна
Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна
Мария Куликова: «Эта встреча перевернула всю мою жизнь»
Мария Куликова: «Эта встреча перевернула всю мою жизнь»
Ширвиндт: «Миронов искал меня и кричал: «Где он, я его убью»
Ширвиндт: «Миронов искал меня и кричал: «Где он, я его убью»
Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед
Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»