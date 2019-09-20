Как побороть осеннюю хандру: пять эффективных способов

Победить помогут бассейн, орехи, привычка рано ложиться спать и объятия

Ищите позитив - он повсюду Фото: stocksnap.io

У кого-то настроение совсем не зависит от времени года и погоды. А для кого-то осень — настоящее наказание: пасмурное небо, дождик и голые деревья действуют угнетающе, вызывая апатию, рассеянность, упадок сил и даже проблемы со сном. Что делать, чтобы унылая пора снова стала очень очарованием, мы разобрались вместе с психологами Викторией Ратеевой и Ириной Сирык.

Как различить осеннюю депрессию – смотрите видео:

Сродни депрессии

Ни в одну классификацию психических и невротических расстройств осенняя хандра, конечно, не внесена. Но специалисты в один голос твердят: с приходом осени ухудшение настроения становится просто массовым.

Порой хандра проявляется не только плохим расположением духа и повышенной раздражительностью, но и упадком сил, головными болями, ничем не обоснованной тревожностью или напротив — апатией. Даже самая маленькая неудача на работе или неурядица дома способны огорчить не на шутку.

Среди симптомов сезонной хандры выделяют и слабость, быструю утомляемость и навязчивое желание постоянно спать. Еще одно возможное проявление — мизантропия: неприязнь и презрение к обществу, нежелание жить полноценной жизнью. Одновременно ухудшается концентрация внимания. В сезон осенней хандры некоторые люди не могут найти себя в жизни, перестают ощущать удовольствие, снижают активность ритма жизни. Реакцией на депрессивное состояние может быть отсутствие аппетита или его резкое усиление. Нередко осенняя хандра перерастает в глубокую и затяжную депрессию.

Главные причины осенней хандры

Причины осенней хандры кроются во внешних проявлениях этого времени года. Во-первых, в резком изменении погоды: хмурое небо, частые дожди, промозглые ветра, сырость. Во-вторых, организм человека подчиняется естественным процессам природы — световой день стремительно уменьшается и организм требует снизить интенсивность труда. Поскольку в цивилизованном мире это невозможно, запускается механизм, замедляющий нашу активность. Третья причина — влияние Солнца. Долгое время, проведенное в сумерках, влечет за собой изменения гормонального фона и недостаток витаминов (например, D, вырабатываемого под воздействием Солнца). Кроме этого, солнечные лучи усиленно помогают выработке гормона удовольствия — эндорфина.

Еще одна причина осенней хандры — доставшийся еще со школы стереотип: лето — время радости и отдыха, осень — тяжелая пора, когда надо снова приступать к работе. Школьные установки дают о себе знать даже у взрослых людей.

Усиливать проявления осенней хандры может и эмоциональное истощение, а именно — нехватка положительных эмоций.

Романтики и люди творчества

Сезонной хандре больше всего подвержены меланхолики и флегматики. А еще — романтики и люди творческого склада ума. Такие личности имеют сильную сенсорику: они особо чувствительны к разного рода стрессам и переменам, в том числе, в природе. Любая внешняя информация влияет на их внутренний настрой.

Что касается гендерных вопросов, то осенней апатии больше подвержены женщины: в силу своей психофизиологии они более внимательны к внешним деталям и чаще связывают происходящее вокруг со своим внутренним состоянием. Впрочем, не минует осенняя хандра и особо ранимых мужчин.

Восполняем внутренние ресурсы

Психологи выделяют специальную технику для самостоятельного восполнения внутренних ресурсов в любое время.

Определите состояние, в котором вы нуждаетесь больше всего (любовь, покой, безопасность). Придумайте для себя источник этого состояния (например, объятия любимого человека). Представьте себя рядом с этим источником и наполняйтесь ним. Оставайтесь мысленно там столько, сколько посчитаете нужным. Когда почувствуете, что достаточно, поблагодарите этот источник и покиньте его.

Такая простая техника быстро вернет вас в нужное состояние.

Пять шагов к счастью

Осенняя хандра может пройти сама по себе только в том случае, когда у человека нет времени хандрить. Иначе нужно принимать меры.

ШАГ 1: Здоровый сон

Ничто так сильно не бьет по организму, как недосып. И актуально это не только для осени. Помните: сон до полуночи самый полезный и дает максимум отдыха. Спать нужно не менее семи-восьми часов в сутки. Если отдыхать положенное время не позволяет напряженный рабочий график — высыпайтесь в выходные.

При этом обязательно вечером перед сном проветривайте комнату, слушайте спокойную медитативную музыку или читайте книги, следите за режимом дня и вечерним питанием — не нагружайте желудок тяжелой пищей. Также постарайтесь раньше вставать с утра: это сделает ваш световой день длиннее.

ШАГ 2: Правильное питание

В прохладную погоду организм расходует больше энергии, а значит, эти расходы нужно восполнять. Питание должно быть сбалансированным и содержать весь комплекс микроэлементов и витаминов. Максимально эффективно с осенней хандрой борются продукты с витаминами D и Е, омега-3 жирными кислотами и фолиевой кислотой. Все это есть в рыбе жирных сортов, орехах, оливковом масле, мясе и яйцах.

Можно также побаловать себя вкусным, но в меру: помните, что мучные продукты, а также жирное и сладкое в больших количествах зашлаковывают организм и снижают иммунитет.

ШАГ 3: Спорт

Во время интенсивных тренировок вырабатывается ряд гормонов, в том числе гормон радости — эндорфин. Психотерапевты ведь недаром включают физические нагрузки в курс лечения пациентов с депрессиями. Если начнете заниматься спортом, то достигнете двойного результата: улучшится работа мозга и фигура станет красивее. Так что не медлите, а утопите хандру в бассейне или растопчите ее на беговой дорожке.

Если нет возможности посещать спортзал — занимайтесь дома, бегайте по утрам, катайтесь на велосипеде или хотя бы заменяйте поездки пешими прогулками.

ШАГ 4: Занятие по душе

Найдите себе увлекательное занятие, которое бы заполняло свободное время и, главное, приносило удовольствие. При этом абсолютно неважно, чем заниматься — главное, занятие должно стать способом развлечься и отогнать от себя негативные мысли.

ШАГ 5: Позитивный настрой

Не замыкайтесь в себе в ожидании, когда унылое состояние пройдет. Ведь в жизни столько всего, что может доставить радость. Отдохните в сауне, пройдитесь по магазинам, устройте теплые посиделки с друзьями или посмотрите фильм с любимым человеком. Слушайте любимые песни, читайте хорошие книги и больше гуляйте на свежем воздухе.

Не "зависайте" на негативных ситуациях и пользуйтесь правилом маленьких радостей: каждый день выделяйте время для символических подарков себе и хвалите себя за сделанное на протяжении дня.

А если хандра все же накрывает, почитайте про психологию счастья: 10 главных принципов довольных жизнью людей.

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