Как побороть свою застенчивость раз и навсегда

Есть действенные способы избавиться от ненужной стеснительности и стать уверенным в себе

Застенчивость можно побороть. Фото из открытых источников

Реально ли победить свою робость? Этим вопросом задаются подростки, студенты, менеджеры среднего звена и даже руководители компаний. Неважно сколько человеку лет, каков его социальный статус и размер зарплаты – любой может страдать от комплекса неполноценности.

Застенчивые люди чувствуют себя неловко и скованно, испытывают волнение и неуверенность, постоянно переживают и нервничают. Выступить на публике, заговорить с незнакомым человеком, провести деловую встречу – для робкого человека это трудновыполнимо. Ведь он боится сказать глупость. Боится, что его неправильно поймут. Боится насмешек и осуждения. Испытывая неловкость при общении, такие люди замыкаются в себе и осознанно сводят к минимуму контакты с окружающими.

Но есть действенные способы избавиться от этой ненужной стеснительности и стать уверенным в себе. Это нелегко и результат не бывает быстрым. Но тот, кто готов работать над собой, обязательно добьется успеха.

Понять, что все люди равны. Нужно понимать, что каждый человек зависим от чужого мнения. Каждый боится выглядеть глупо. Каждый анализирует ответную реакцию окружения на себя. Каждый сомневается в правильности своих поступков.

Застенчивый человек не должен себя стесняться и не обязан доказывать, что он не хуже других. Ведь он действительно не хуже других.

Хорошо выглядеть. Робкие люди должны внимательно следить за своим внешним видом. Ведь ощущая собственную привлекательность, чувствуя себя удобно, зная, что он выглядит хорошо, стеснительный человек наполняется уверенностью, постепенно перестает робеть и смущаться.

Позволить себе быть наглее. Каждый сам решает, что для него является допустимым в общении с другими людьми, а что нет. Если человек считает неприличным долго примерять одежду и уйти без покупки, именно так и нужно поступить. Не стоит волноваться о том, обидится ли продавец. Главная задача – научиться заявлять о своих желаниях, озвучивать требования и не бояться осуждения.

Настаивать на своем. Не нужно идти на поводу у продавцов и консультантов или позволять партнерам и коллегам диктовать свои невыгодные условия. Следует настаивать на своем. Тогда, когда это необходимо, путь даже в мелочах. Человек должен показать окружающим, что он знает, чего хочет и его не легко убедить в обратном.

Чаще заговаривать с незнакомцами. Самый верный, но самый сложный способ. Задача – ежедневно заводить разговор с незнакомыми людьми. Реакция может быть разной: кто-то поддержит беседу, кто-то пройдет мимо, а кто-то может и нагрубить в ответ. Не следует этого бояться и принимать близко к сердцу. Потому что совершенно не важно, как поведет себя незнакомец. Главное для застенчивого человека – первым начать контакт, поборов свой страх и стеснение.

Искореняя в себе застенчивость, важно не перестараться и не стать наглым скандалистом. Перед человеком стоит задача поднять собственную самооценку, раскрепоститься и научиться легко и смело общаться с людьми.

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