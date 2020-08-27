Как подготовить ребенка в детский сад: полезные советы родителям

Психолог рассказала, какую психологическую поддержку необходимо оказать детям, которые впервые идут в сад

Для ребенка поход в детский сад – событие космическое. Как для взрослого полететь на другую планету. Из своего уютного, привычного мира, ты попадаешь в мир незнакомый с какими-то тетеньками и другими детьми, которые не очень нравятся, и играть с ними не хочется. Поэтому подготовка – этап важный, заверяет детский психолог Сабина Ламанна и на своей странице в Instagram и дает родителям полезные советы.

Как обеспечить психическую поддержку ребенку и облегчить его привыкание к детскому саду:

1. Поезжайте в садик и посмотрите группу малыша

Запомните несколько симпатичных предметов. Когда придете домой, увлеченно и с большим энтузиазмом, расскажите ребенку об этих вещах: "Сынок! Представляешь я была сегодня в таком хорошем месте! Называется "детский садик"! Там такая красивая пожарная машина. Вот было бы здорово, если бы ты ее увидел!".

Как подготовить ребенка в детский сад Фото: Pixabay

2. Обязательно побеседуйте с будущей воспитательницей

Расскажите как можно больше информации о ребенке. Об особенностях развития, проблемах со здоровьем (аллергии и т.д.), характере, интересах, увлечениях малыша (о любимых книгах, мультиках, героях). Расскажите, чем малыша можно отвлечь, когда он грустит. Будет совсем здорово, если после разговора вы передадите эту информацию воспитателю в напечатанном виде.

Если вы видите, что воспитательница недоброжелательная, неэмоциональная или пассивная, лучше постараться сделать все, чтобы поменять группу или даже садик.

3. Попросите у воспитательницы фото с распорядком дня

Если у нее их не будет, сделайте фото сами и попросите письменное расписание. Сфотографируйте несколько книг и игрушек, а также все зоны: игровую, обеденную, спальную. Из этих фото вы потом сделаете альбом.

4. Рассказывайте малышу о том, как вы пошли в детский сад

Говорите с малышом, как вам было весело в саду, во что вы играли, с какими ребятами дружили.

5. Читайте книги и смотрите мультики про героев, которые идут в садик

Как подготовить ребенка в детский сад Фото: Reuters

6. Сделайте фотоальбом с расписанием малыша из заранее сделанных фото

Начинайте его рассматривать с ребенком раз в 2-3 дня. Обсуждайте картинки с большим энтузиазмом.

Кроме психологической подготовки, важно позаботиться и о социализации вашего ребенка и его навыках нахождения в обществе.

Как подготовить ребенка в детский сад: основные навыки социализации

Психолог рекомендует родителям активнее помогать ребенку автоматизировать навыки самообслуживания.

1. Поощряйте его самостоятельный поход на горшочек или в туалет. Покажите, а затем напоминайте, как нужно:

Снять и одеть штанишки/юбочку/колготки.

Помыть руки, предварительно засучив рукава.

2. Поощряйте его старания есть самостоятельно:

Напоминайте и следите за тем, чтобы малыш старался правильно использовать вилку и ложку.

Постарайтесь ввести в рацион питания блюда, традиционные для детского сада. Также сделайте распорядок приемов пищи такой, как к в детском саду: каши на завтрак, фруктовый полдник, обед: суп, второе и компот. Попросите пример меню в садике.

3. Поощряйте старания малыша самостоятельно одеться и раздеться:

Покажите малышу, как это делать быстро и практикуйтесь каждый день перед выходом на прогулку. Делайте это мягко, постепенно уменьшая долю своей помощи.

Подготовьте одежду с простыми застежками – на молнии и с кнопочками, а обувь – на липучках. Застегивать пуговицы и завязывать шнурки малыш научится позже, это не должно осложнить итак непростой период привыкания к садику.

4. Отрабатывайте социальные навыки (правила общения с детьми и со взрослыми, правила этикета). Научите малыша:

Правильно здороваться и прощаться с другим взрослыми и ровесниками.

Быть вежливым в просьбах. Использовать слова "Пожалуйста" и "Спасибо".

Ждать своей очереди.

Делиться игрушками и предлагать совместные игры другим деткам.

Извиняться, если нечаянно кого-то ударил или сломал чужую игрушку.

Отстаивать свою позицию в необходимых ситуациях: "Мне было больно, когда ты меня толкнул. Извинись, пожалуйста!".

Как развлекаются дети – смотрите видео:

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