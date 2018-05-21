Как подготовиться к школе за лето
Долгожданные летние каникулы совсем скоро наступят, и школьники поспешат забыть о домашних заданиях и уроках
Будущие первоклашки и не подозревают о том, что ждет их впереди. Мы решили разобраться, как провести лето с пользой, не растерять полученные знания и приобрести новые!
1. Соблюдаем режим
Каникулы – это не значит "пускаться во все тяжкие". Сон до полудня, игры до полуночи – никто не говорит, что такого делать категорически нельзя. Можно, но только если это исключение из правил. Даже во время отдыха стоит соблюдать режим – вставать в одно и то же время, ложиться вовремя спать, уделять время активным и спокойным играм, а также контролировать время, проведенное с гаджетами. По словам психолога Михаила Лабковского, дети могут пользоваться интернетом максимум полтора часа в день и не более четырех часов в выходные – это школьники от четвертого класса, а дошкольники – не больше 40 минут в день. Психолог советует жестко выполнять правило вплоть до того, что родителя должны изымаете гаджеты и выключаете в доме Wi-Fi. В силах родителей предложить ребенку вместо гаджетов интересные увлекательные игры. Например, 3D пазлы. С помощью специального набора можно сделать объемную фигуру яркого объекта или сооружения. Такая игра помогает ребенку познавать окружающий мир, развивает логику и ум.
Ближе к 1-му сентября режим все больше и больше должен походить на "школьный". Ведь резкий переход от состояния отдыха к рабочему режиму — это большой стресс как для детей, так и для взрослых.
2. Учимся
Тут важно понимать, что речь не идет о зубрежке, заучивании правил или просиживанию над учебниками. За лето важно не растерять сам навык учиться. За летние месяцы в любом случае произойдет "откат в знаниях", но приступать к учебе в сентябре будет не так сложно, если ребенок все лето учил, например, иностранный язык или посещал книжный клуб (такой клуб родители могут организовать сами и активно в нем участвовать). Не стоит также оставлять домашнее задание на последний момент: они даются для того, что ребенок хоть немного оставался в "процессе обучения".
3. Кружки и секции
Остаться в этом "процессе обучения", а также приобрести новые навыки, знакомства ребенок может на всевозможных кружках и секциях. Сейчас самое время реализовать то, на что в школьное время не хватало сил и времени. Это может как разнообразные кружки, так и летний языковой лагерь. Сейчас выбор дополнительных занятий для ребенка ограничивается только его интересами и бюджетом родителей. Если же вы планируете ввести какие-то кружки или секции для ребенка в течение учебного года, то посещать их лучше уже с августа.
4. Первый раз – в первый класс
Особенно волнительное последнее "детское" лето ожидает будущих первоклашек. В сентябре они станут школьниками, а это – уже другая жизнь и другой уровень ответственности. Подготовительные курсы или регулярные занятия дома помогут дать ребенку представление о том, что его ожидает во время учебы. Но также важно до первого сентября прийти в школу, побродить по коридорам, зайти в класс. Еще лучше – встретиться с будущими одноклассниками. Это поможет минимизировать стресс от начала учебного процесса.
6. Собираемся в школу
Покупку школьных принадлежностей можно превратить в настоящий ритуал. Новые тетрадки, ручки, дневник с любимым мультяшным героем, красивый пенал и даже стаканчик для ручек и карандашей – дайте ребенку возможность выбрать самому, у него в жизни и так мало возможности выбора.
Также психологи говорят о том, что нужно поставить "точку в летних каникулах", настроившись на новую волну. Такой своеобразной точкой может стать выбор нового рюкзака. С ним ребенок проведет весь учебный год. Поэтому так важно выбрать рюкзак вместе: чтобы он нравился ребенку, а родители должны проследить, чтобы он соответствовал всем санитарным нормам. Например, рюкзаки от ТМ 1Вересня – яркие, с удобной ортопедической спинкой, дополнены светоотражающими элементами и сделаны из водоотталкивающих материалов. Обязательно дайте своему ребенку примерить новый рюкзак, чтобы он снова (или впервые!) почувствовал себя школьником.