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Как подготовиться к школе за лето

Долгожданные летние каникулы совсем скоро наступят, и школьники поспешат забыть о домашних заданиях и уроках

Как подготовиться к школе за лето. Фото: 1veresnya.com

Будущие первоклашки и не подозревают о том, что ждет их впереди. Мы решили разобраться, как провести лето с пользой, не растерять полученные знания и приобрести новые!

1. Соблюдаем режим

Каникулы – это не значит "пускаться во все тяжкие". Сон до полудня, игры до полуночи – никто не говорит, что такого делать категорически нельзя. Можно, но только если это исключение из правил. Даже во время отдыха стоит соблюдать режим – вставать в одно и то же время, ложиться вовремя спать, уделять время активным и спокойным играм, а также контролировать время, проведенное с гаджетами. По словам психолога Михаила Лабковского, дети могут пользоваться интернетом максимум полтора часа в день и не более четырех часов в выходные – это школьники от четвертого класса, а дошкольники – не больше 40 минут в день. Психолог советует жестко выполнять правило вплоть до того, что родителя должны изымаете гаджеты и выключаете в доме Wi-Fi. В силах родителей предложить ребенку вместо гаджетов интересные увлекательные игры. Например, 3D пазлы. С помощью специального набора можно сделать объемную фигуру яркого объекта или сооружения. Такая игра помогает ребенку познавать окружающий мир, развивает логику и ум.

3D пазл Фото: 1veresnya.com

Ближе к 1-му сентября режим все больше и больше должен походить на "школьный". Ведь резкий переход от состояния отдыха к рабочему режиму — это большой стресс как для детей, так и для взрослых.

2. Учимся

Тут важно понимать, что речь не идет о зубрежке, заучивании правил или просиживанию над учебниками. За лето важно не растерять сам навык учиться. За летние месяцы в любом случае произойдет "откат в знаниях", но приступать к учебе в сентябре будет не так сложно, если ребенок все лето учил, например, иностранный язык или посещал книжный клуб (такой клуб родители могут организовать сами и активно в нем участвовать). Не стоит также оставлять домашнее задание на последний момент: они даются для того, что ребенок хоть немного оставался в "процессе обучения".

3. Кружки и секции

Остаться в этом "процессе обучения", а также приобрести новые навыки, знакомства ребенок может на всевозможных кружках и секциях. Сейчас самое время реализовать то, на что в школьное время не хватало сил и времени. Это может как разнообразные кружки, так и летний языковой лагерь. Сейчас выбор дополнительных занятий для ребенка ограничивается только его интересами и бюджетом родителей. Если же вы планируете ввести какие-то кружки или секции для ребенка в течение учебного года, то посещать их лучше уже с августа.

4. Первый раз – в первый класс

Особенно волнительное последнее "детское" лето ожидает будущих первоклашек. В сентябре они станут школьниками, а это – уже другая жизнь и другой уровень ответственности. Подготовительные курсы или регулярные занятия дома помогут дать ребенку представление о том, что его ожидает во время учебы. Но также важно до первого сентября прийти в школу, побродить по коридорам, зайти в класс. Еще лучше – встретиться с будущими одноклассниками. Это поможет минимизировать стресс от начала учебного процесса.

6. Собираемся в школу

Покупку школьных принадлежностей можно превратить в настоящий ритуал. Новые тетрадки, ручки, дневник с любимым мультяшным героем, красивый пенал и даже стаканчик для ручек и карандашей – дайте ребенку возможность выбрать самому, у него в жизни и так мало возможности выбора.

Доска для расписаний ТМ "1Вересня" 1veresnya.com Пенал ТМ "1Вересня" 1veresnya.com Стакан для канцелярии ТМ "1Вересня" 1veresnya.com Рюкзак ТМ "1Вересня" 1veresnya.com Рюкзак ТМ "1Вересня" 1veresnya.com Дневник ТМ "1Вересня" 1veresnya.com Пенал ТМ "1Вересня" 1veresnya.com 1/7

Также психологи говорят о том, что нужно поставить "точку в летних каникулах", настроившись на новую волну. Такой своеобразной точкой может стать выбор нового рюкзака. С ним ребенок проведет весь учебный год. Поэтому так важно выбрать рюкзак вместе: чтобы он нравился ребенку, а родители должны проследить, чтобы он соответствовал всем санитарным нормам. Например, рюкзаки от ТМ 1Вересня – яркие, с удобной ортопедической спинкой, дополнены светоотражающими элементами и сделаны из водоотталкивающих материалов. Обязательно дайте своему ребенку примерить новый рюкзак, чтобы он снова (или впервые!) почувствовал себя школьником.