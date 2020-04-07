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Как подготовиться к видеоконференции или видеособеседованию: практичные советы

Простые правила, чтобы не испортить впечатление о себе на виртуальной встрече

Варвара Левская
Сегодня, 17:13

В Украине общенациональный карантин с целью нераспространения коронавируса. Из-за чего закрыты почти все офисы, а люди работают из дома. Благо с современными технологиями можно позволить не терять связь с коллегами и даже работодателями.

Как подготовиться к видеособеседованию или видеоконференции
Как подготовиться к видеособеседованию или видеоконференции
Фото: Business Insider

Вашему вниманию практичные советы, как правильно подготовиться к видеоконференции и видеособеседованию.

1. Технический вопрос

Для начала обязательно протестируйте связь, микрофон, а также подключите необходимую гарнитуру. Техническая поддержка – это 50 процентов успеха. Для связи лучше использовать именно гарнитуру, потому что звук через встроенный микрофон будет слабым.

2. Посмотрите на себя со стороны

Тут уже не только про технические стороны вопроса, а и про визуальные факторы. Сделайте себе тест-звонок и посмотрите, как вы сами выглядите, как выглядит ваше жилье.

3. Информационная подготовка

Она ничем не отличается от подготовки к обычному собеседованию, когда вы идете в компанию. Вам нужно знать, что это за фирма, чем она занимается, помнить текст вакансии.

Тут же будет уместно напомнить о вопросах, которые важно будеь задать – их лучше выписать на бумагу, чтобы не забыть.

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4. Правильный внешний вид

Лучшим вариантом станет оденьться так, как вы пошли бы на обычное собеседование в офис. Так вы будете чувствовать себя комфортнее и увереннее.

5. Правильный фон

Здесь важно понимать, что фон, который видно позади вас, также важен, как и одежда. Кроме того, попросите членов семьи и животных покинуть комнату, где вы будете находиться во время видеособеседования или видеоконференции.

6. Ведите себя естественно

Важно понимать, что вы на собеседовании, которое по сути ничем не отличается от личной встречи в офисе, поэтому ведите себя естественно – говорите четко, улыбайтесь, поддерживайте разговор.

7. Не старайтесь сделать еще что-то параллельно

Погрузитесь полностью в ваш разговор, отставив все дела на потом – никаких переписок параллельно в мессенджерах, никакого кофе, жвачек.

Как теперь работают такси во время карантина – смотрите видео:

Тем временем экстрасенс и астролог дали прогнозы, когда наступит пик коронавируса в Украине.

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Источник: Сегодня
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