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Как полюбить понедельники: советы психолога

Анна Литвинчук советует в этот день заниматься домашними делами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:54
Важно научиться расслабляться
Важно научиться расслабляться
Фото: stocksnap.io

Понедельник принято считать тяжелым днем по ряду многих причин. Но многое зависит и от нашего настроя. Психолог и руководитель проекта Pink Time – Time for You Анна Литвинчук дала несколько советов, как сделать этот день приятным и полезным.

Какие вещи могут поднять настроение женщинам – смотрите видео:

По ее словам, в этот день лучше говорить меньше, тише и продуманно. "Голос — волшебный инструмент женщины. Чем мягче и спокойнее говорит женщина, тем больше энергии она сохраняет в себе, и тем меньше стрессов она привлекает в свою жизнь", – поясняет Анна.

Кроме того, есть прекрасная практика для гармонизации голоса – вслух читать детям сказки. Можно также напевать или наговаривать на воду, которую будут пить или в которой будут купаться ваши близкие.

"Понедельник – самый удачный день для домашних дел", – отмечает психолог.

В этот день очень хорошо закупать продукты на всю неделю. Можно покупать в дом что-нибудь новое, уютное и красивое. Кроме того, можно приготовить своим близким теплый, душевный обед или ужин. А также устроить генеральную уборку, перестановка мебели в этот день принесут эмоциональный комфорт и наполненность.

"Занимаясь уборкой в понедельник, мы автоматически наводим порядок и в своей душе, ведь ею, как и сферой дома, управляет Луна", – поясняет психолог и уточняет, что понедельник – это лучшее время, чтобы расставаться с хламом и наполнять свое пространство любовью, светом и новой свежей энергией.

"Ведь что такое хлам – и физический, и энергетический? Это вещи, которые мы не любим. Потому что все, что мы делаем без ЛЮБВИ блокирует вашу энергию", – говорит Литвинчук.

Психолог поясняет, что когда у человека есть вещи в доме, которые он не любит:

  • у него будет работа, которую он не будет любить;
  • он будет общаться с людьми, которых он не любит;
  • и будет постоянно жить как будто не своей жизнью.

Поэтому так важно, особенно для женщины, чтобы ее окружали красивые, приятные и любимые вещи. Тогда ее дом питает и наполняет ее, становится для нее действительно местом силы, заверяет Анна.

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В то же время психолог называет то, что лучше не делать в понедельник, а перенести на другой день:

  1. Лучше не принимать тяжелых, трудных решений, т.к. в этот день преобладают чувства;
  2. Долго и напряженно работать;
  3. Посещать шумные, многолюдные мероприятия;
  4. Не стоит стричь волосы или ногти;
  5. Давать в долг кому-то деньги;

Психолог также рекомендует специальные аффирмации понедельника:

  • Я легко принимаю любовь, волшебство и подарки этого мира.
  • Я живу в любви и наслаждении.
  • Я восхитительно красива, и я счастлива быть Женщиной.

Наполняйтесь, восхищайтесь и радуйтесь, ведь для этого у вас масса поводов, а впереди целая неделя.

Если для вас понедельник все же принес стресс, тогда полезно будет узнать, как справиться со стрессом: три научных способа.

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