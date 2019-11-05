Как полюбить себя и стать счастливым: лайфхаки от Натальи Холоденко

Психолог советует научиться правильно отдыхать

Быть счастливым хочет каждый, но вот как это обрести знают единицы. О том, как полюбить себя и стать счастливым, знает известный психолог Наталья Холоденко, которая даже проводит специальные выездные мастер-классы на эту тему. Психолог дала семь полезных советов, как стать счастливым:

1. Полезная еда

Полезная и здоровая пища – первый секрет счастья от тренера по здоровому образу жизни Юрия Журавского, который является одним из спикеров мастер-класса Натальи Холоденко. А потому, если вы хотите всегда выглядеть красиво и чувствовать себя в тонусе, важно придерживаться небольших рекомендаций.

Есть нужно три раза в день. При этом последний раз – не позднее, чем за четыре часа до сна. Юрий Журавский рекомендует также следить не только за правильным питанием, но и за режимом дня.

2. Займитесь спортом

При этом важно понимать, что тренировка может быть довольно легким процессом и совсем недорогим. Например, вместо гантелей можно использовать обычные бутылки с водой. Наталья и сама в свое время избавилась от лишних килограммов благодаря правильному питанию и спорту.

3. Фотографируйте себя

Очень важно, даже если вы делаете фотографии дома на телефоне, делать их для того, чтобы искать другое состояние себя, другое выражение лица, другие позы. Для этого необходимо иметь готовые фотографии из журналов или интернета, которые вам нравятся, и пытаться это повторить по позе, по мимике, по какому-то посылу. Таким образом происходит усиление уверенности в себе.

По словам Холоденко, это напрямую влияет на то, как ты себя позиционируешь на фотографии, так ты себя несешь и по жизни.

Фотографируйте себя и анализируйте Фото: Pexels

4. Правильный отдых

Холоденко советует не только не терять зря свое время, но при этом и уметь правильно отдыхать. По словам психолога, это может быть полчаса, может быть час, но очень многие женщины стесняются даже при своих близких сознательно отдыхать.

"Потому что это вроде как по-барски. Ты постоянно должна приносить пользу. И вот я хочу сказать, что женщина – она ​​не должна быть только полезной. Она должна быть вообще просто для красоты. Не все предметы в нашем доме приносят пользу, некоторые только эстетику", – пояснила психолог.

5. Научитесь принимать подарки

Еще одно важное правило для женщин, которые стремятся чувствовать себя счастливыми – научитесь принимать подарки. Просто подарки – это особое магическое состояние для женщине, которое ей необходимо.

"Надо купить домой вазочку для одного цветка. Потому что если мужчина не дарит цветы, он так воспринимает, что букеты – это на праздник. А вот для одного цветка, вы туда несколько раз поставите просто какую-то гвоздичку, и потом он уже сам заметит, что она пустая, и это тоже будет такой стимул. То есть мне кажется, что надо больше принимать какие-то вещи, которые ты хочешь, как игру", – пояснила Холоденко.

6. Выходите из зоны комфорта

Если вы хотите жить по-другому, никогда не бойтесь выходить из зоны комфорта. А для этого – начинайте утро с непривычных для себя вещей. Психолог говорит, что вообще все люди должны делать какие-то странные поступки. То, что их просто сбивает с привычного образа жизни.

"Я недавно была на учебе в одного американского психиатра, который занимается исследованиями функций мозга, и он говорит о том, что если ты хочешь другую жизнь, твое утро должно стать другим. Это действительно работает, я это практикую", – отмечает психолог.

7. Просите о помощи

Никогда не бойтесь просить других о помощи. Ведь привычка "я сама" ​​приводит к преждевременной психологической старости и уже теряется это состояние девочки. "Поэтому мне кажется, что чем старше девушки, тем больше они должны в себе находить это состояние принцессы, которая может себе позволить отдых, может намекнуть на подарок, может попросить о помощи, признать, что я могу передвинуть тот шкаф, но я не хочу это делать сама", – подытожила Холоденко.

Совет: научитесь любить себя и будьте счастливы.

Тем временем мы выяснили, чего боится каждый мужчина: всего один пункт.

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