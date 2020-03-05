Как полюбить себя: пять обязательных действий

Соблюдая эти пять пунктов, вы наполните себя энергией и вдохнете жизнь полной грудью

Если вы хотите чувствовать себя хорошо и уверенно, а также получать внимание со стороны других людей, вам просто необходимо научиться любить себя. Без этого навыка вы не сможете ни принять чувства других людей, ни дать им этого, ведь сами будете как пустой сосуд.

Вашему вниманию пять обязательных действий, которые помогут вам научиться любить себя.

Начиная с сегодняшнего дня регулярно признавайтесь себе в любви. Воспитывайте в себе нежное, внимательное отношение к собственным желаниям, потребностям и нуждам. Одобряйте себя и все свои начинания. Произносите нежные слова в свой адрес, будьте ласковыми с собой и станьте себе лучшим другом. Постоянно хвалите себя даже за выполнения каких-то небольших, не грандиозных планов, ведь вы этого достойны.

Соблюдая эти пять пунктов вы наполните себя энергией и вдохнете жизнь полной грудью. А вот самобичевание и насилие над собой наоборот – отбирают у вас энергию, делают вас несчастными и зависимыми от мнения и одобрения других людей.

Помните, что вы имеете полное право ставить себя на первое место, просить о помощи, не соглашаться с мнением окружающих, совершать ошибки и быть в одиночестве даже тогда, когда другим хочется вашего внимания.

Кроме того, не забывайте, что вы не обязаны никому быть идеальным человеком, любить всех людей, просить прощение за то, что были сами собой, отдавать то, что вам не хочется отдавать или делать то, что вам не нравится.

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Любить себя – это постоянная работа над собой, которая обязательно принесет вам хорошие плоды.

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