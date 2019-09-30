Как полюбить свою лень: пять веских причин ничего не делать

Научитесь находить время для приятных занятий

Находите время для занятий, которые приносят удовольствие Фото: stocksnap.io

В современном обществе с сумасшедшим ритмом жизни и где все советуют записывать все планы, чтобы ничего не забыть, люди стыдятся и корят себя за то, что могут немного полениться. Вашему вниманию пять веских причин ничего не делать и немного полениться.

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1. Это поможет отдохнуть

Если вы все никак не можете остановиться и сделать передышку и даже болезни переносите на ногах – самое время полениться. В этом случае лень станет отличным способом отдохнуть и посвятить немного времени заботе о себе.

2. Сигнал "СТОП"

Лень может стать для вас сигналом, что пора остановиться и поменять вектор вашего движения. Возможно, вы сейчас заняты не тем, что на самом деле важно и необходимо вам. Остановитесь и поразмыслите, чего вам сейчас хочется на самом деле.

3. Фильтр ваших целей

Бывает так, что в голове у вас крутиться какая-то идея, и вы вроде что-то делаете, но руки доходят до ее реализации так и не доходят. Тут есть один момент, в котором важно разобраться – этот бизнес или проект точно вам нужен или это навязанное желание вашего окружения. Остановитесь и подумайте, нужно ли дальше пытаться и реализовать ваше или навязанное вам желание.

4. Поможет притормозить на поворотах

Чтобы избежать выгорания, важно научиться немного притормаживать. Помимо простого отдыха, про который мы говорили в первом пункте, чтобы вернуть силы, вам еще и нужно поддерживать свои желания и мотивацию, чтобы двигаться вперед.

5. Ваш оберег от неудачи

Если постоянно уставать, можно потерять хватку и банально наделать много ошибок. Чтобы избежать этого, можно найти совсем немного времени, чтобы полениться и таким образом переключиться.

Совет: не корите себя за лень, а научитесь ее использовать с пользой для себя.

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