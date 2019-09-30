Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как полюбить свою лень: пять веских причин ничего не делать

Научитесь находить время для приятных занятий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:34
Находите время для занятий, которые приносят удовольствие
Находите время для занятий, которые приносят удовольствие
Фото: stocksnap.io

В современном обществе с сумасшедшим ритмом жизни и где все советуют записывать все планы, чтобы ничего не забыть, люди стыдятся и корят себя за то, что могут немного полениться. Вашему вниманию пять веских причин ничего не делать и немного полениться.

Какие выбирают места для отдыха осенью и почему – смотрите видео:

1. Это поможет отдохнуть

Если вы все никак не можете остановиться и сделать передышку и даже болезни переносите на ногах – самое время полениться. В этом случае лень станет отличным способом отдохнуть и посвятить немного времени заботе о себе.

2. Сигнал "СТОП"

Лень может стать для вас сигналом, что пора остановиться и поменять вектор вашего движения. Возможно, вы сейчас заняты не тем, что на самом деле важно и необходимо вам. Остановитесь и поразмыслите, чего вам сейчас хочется на самом деле.

3. Фильтр ваших целей

Бывает так, что в голове у вас крутиться какая-то идея, и вы вроде что-то делаете, но руки доходят до ее реализации так и не доходят. Тут есть один момент, в котором важно разобраться – этот бизнес или проект точно вам нужен или это навязанное желание вашего окружения. Остановитесь и подумайте, нужно ли дальше пытаться и реализовать ваше или навязанное вам желание.

Читайте также:
Где отдыхают миллионеры: эксперты назвали популярные курорты

4. Поможет притормозить на поворотах

Чтобы избежать выгорания, важно научиться немного притормаживать. Помимо простого отдыха, про который мы говорили в первом пункте, чтобы вернуть силы, вам еще и нужно поддерживать свои желания и мотивацию, чтобы двигаться вперед.

5. Ваш оберег от неудачи

Если постоянно уставать, можно потерять хватку и банально наделать много ошибок. Чтобы избежать этого, можно найти совсем немного времени, чтобы полениться и таким образом переключиться.

Совет: не корите себя за лень, а научитесь ее использовать с пользой для себя.

Ранее мы выясняли, как полюбить понедельники: советы психолога.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Что такое лень на самом деле: мнение эксперта Прокрастинация: что с этим делать Хитрому школьнику задачи решает умная колонка: видео
отдых психология лень
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Вкуснота из картошки: жарим как повара новыми способами
Вкуснота из картошки: жарим как повара новыми способами
Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу
Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу

Популярные статьи

Вчера, 10:50Техно

Электромобили Tesla получили самое большое в истории улучшение

Вчера, 07:59Fun

29 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 29 сентября – 5 октября для всех знаков зодиака

28 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

28 сентябряШоу-бизнес

Леся Никитюк показала родинку на интимном месте: смелое фото

28 сентябряШоу-бизнес

"Я – актриса": звезда "Крепостной" рассказала о романе с партнером по "Танці з зірками"

28 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала видео с Заворотнюк и отключила комментарии

28 сентябряТехно

Игра PUBG станет бесплатной для Украины

28 сентябряEvents

Новолуние 28 сентября 2019: действенные ритуалы

27 сентябряШоу-бизнес

Главное за неделю: скандал вокруг Олега Винника и признание Ольги Сумской

27 сентябряШоу-бизнес

Завещание и скандал с фото: последние новости об Анастасии Заворотнюк

27 сентябряШоу-бизнес

"Не хочется расставаться": Настя Каменских поделилась семейным фото с Потапом

27 сентябряFood

Как испечь яблочный пирог "Невидимый": классический рецепт

27 сентябряШоу-бизнес

Как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк: экс-сотрудница клиники продает фото

27 сентябряFun

27 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

27 сентябряWellness

Сильная магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие сутки

Новости партнеров

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
41-річна Ані Лорак показала фігуру в зухвалому міні (фото)
41-річна Ані Лорак показала фігуру в зухвалому міні (фото)
Упражнения для силы рук: Топ-5
Упражнения для силы рук: Топ-5
Ученые назвали продукты, способные вызывать рак
Ученые назвали продукты, способные вызывать рак
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Лучший пол для кухни: 3 варианта
Лучший пол для кухни: 3 варианта
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
12 дизайнерских находок для обустройства кухни
12 дизайнерских находок для обустройства кухни