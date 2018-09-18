Как понравиться боту, чтобы найти работу: секреты удачного собеседования

Бот оценивает соответствие резюме требованиям вакансии, задает уточняющие вопросы, согласовывает удобное для собеседования время

Оставайтесь собой. Фото: pixabay

В эру новых технологий совсем не удивляет тот факт, что отбором резюме для крупных компаний занимаются боты – специально написанные программы. Согласно прогнозам международной аудиторско-консалтинговой компании, к 2020 году 7 из 10 сотрудников будут трудиться вне офиса, а нанимать их станут боты и программы искусственного интеллекта.

Интересно, что в Украине уже тоже есть компании, где просмотром резюме и первичными собеседованиями занимаются боты. Для большего сходства с человеком их называют, давая созвучные с человеческими имена. Бот оценивает соответствие резюме требованиям вакансии, задает уточняющие вопросы, согласовывает удобное для собеседования время, знакомит соискателя с историей компании.

HeadHunter Украина рассказывает о трех правилах прохождения собеседования с искусственным интеллектом.

1. Воспринимайте бота серьезно, как обычного HR-менеджера. Помните: программа лишь собирает информацию, оценивает ответы не бот, и тем более не он принимает решение о найме того или иного сотрудника. Не пытайтесь блистать юмором, цитируя все известные фразы о роботах. Представьте, что "на другом конце провода" – обычный собеседник.

2. Давайте о себе правдивые сведения и обдумывайте ответы, если, конечно, вы серьезно настроены получить работу. Если ответы будут некорректны, бот просто-напросто не пропустит вас на следующий этап собеседования.

3. Оставайтесь собой. Несмотря на то, что вы ведете беседу с компьютерной программой, не обязательно отвечать сухо и чопорно. Если вы любите и умеете шутить, – шутите, но уместно и в тему.

Плюсы использования чат-ботов в рекрутинге очевидны: во-первых, это существенная экономия времени, во-вторых, работа проводится в режиме 24/7, даже если сотрудники в отпуске, в-третьих, отсутствует пресловутый человеческий фактор. По прогнозам HR-экспертов, такая практика будет все более распространенной, в будущем первичный отбор кандидатов скорее всего будет проходить именно в таком виртуальном формате – соответственно есть смысл начинать адаптироваться к новым реалиям и осваивать основы коммуникаций с виртуальными рекрутерами.

Вот пару примеров успешных бот-кейсов в Украине и в мире

Рекрутинговая компания FirstJob (Сан-Франциско) создала чат-бот по имени Мия (Mya Systems). Бот оценивает соответствие резюме требованиям вакансии, задает уточняющие вопросы кандидатам и отвечает на их ключевые вопросы, передает информацию рекрутерам.

Бот компании Job Pal (Берлин) помогает соискателям и рекрутерам находить друг друга, подбирает релевантные вакансии, поддерживает коммуникацию.

В Украине работает чат-бот D.TalCa, которого называют Деталькой. Его запустила компания Deloitte, один из крупнейших в мире аудиторов. Этот бот-рекрутер помогает соискателю быстро подобрать оптимальную вакансию, а компании – собрать необходимую информацию о кандидатах.

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