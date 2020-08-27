Как понять, что мужчина любит: четыре верных признака

Психолог говорит, что признаки могут быть либо все сразу, либо всего несколько, но ярко выраженные

Мужчины выражают любовь иначе, чем женщины. Поэтому прекрасная половина человечества не всегда может понять, как относиться к ней мужчина и насколько серьезные у него намерения. Психолог Александр Шахов на своей странице в Instagram перечислил главные признаки, по которым можно понять, что мужчина испытывает именно любовь, а не влюбленность.

Эксперт отмечает, что признаки могут быть либо все сразу, либо всего несколько, но ярко выраженные.

Как понять, что мужчина вас любит Фото: Pexels

Как понять, что мужчина вас любит: четыре признака

1. Мужчина заявляет на вас "свои права"

Если он принял решение, что вы – та самая, единственная, то он поспешит заявить на вас "свои права", пока этого не сделал кто-то другой: официально зарегистрирует брак, представит друзьям и родным как невесту, жену.

Интересно, что то, как мужчина представляет женщину друзьям и знакомым говорит о многом: "Знакомьтесь, моя девушка" — вы в статусе официальной кандидатки в невесты. "Это Таня" — вы просто мимо проходили, он из сострадания взял вас на вечеринку покормить.

2. Вы фигурируете в его личных планах и обсуждаете их вместе

Любящий мужчина не мыслит себя отдельно от любимой, поэтому отпуск, покупка квартиры, смена работы — все это обсуждается, планируется с учетом пожеланий и интересов женщины в том числе. Обсуждать планы вместе, для мужчины означает глубокое эмоциональное чувство привязанности.

3. Мужчина обеспечивает

Когда мужчина любит женщину, он не скупится на нее. Тратить на любимую деньги, время, внимание приятно и легко. Каждый мужчина, прежде чем начать отношения с женщиной думает: смогу ли я обеспечить ей и нашим детям достойную жизнь?

4. Мужчина защищает

И не только от физической опасности. Смысл защиты — избавить от страха. Если его любимую унижают, кто бы это не был, даже его мать или родные, мужчина сделает все, чтобы оградить свою женщину и семью от психологического насилия. Но часто мужчина должен защищать свою женщину от самого себя: от своего гнева, своей нерешительности, непоследовательности, безответственности.

В то же время эксперт отметил, что, если мужчина делает все вышеперечисленное, а женщина любви не чувствует, то тут есть два варианта:

Он не проявляет любовь так, как вам бы этого хотелось. Решение: сказать прямо о том, когда вы будете чувствовать себя любимой.

Вы, как ведро без дна – сколько любви не давай, все мало. Решение: научиться давать любовь самой себе.

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