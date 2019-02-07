Как понять, что мужчина врет и что с этим делать

Есть несколько фраз, по которым можно вычислить лжеца

Некоторые фразы выдают лжеца Фото: depositphotos

Давайте разберемся, зачем мужчины врут и как на это реагировать. Может, не стоит даже переживать по этому поводу? Итак, вот фразы, которые часто выдают лжецов:

"Да не было у нас с ней ничего, мы сто лет дружим!"

Почему он врет: потому что с бывшими правда можно дружить, как ни странно. И дружбу эту ценить и беречь — ведь кто же знает человека лучше, чем бывшая пассия? Но он понятия не имеет, как вы отреагируете на тот факт, что к вам в дом приходит дева, которая прекрасно знает, как он выглядит без штанов.

Что с этим делать: лучше всего подружиться с этой самой барышней, с которой у него якобы ничего не было. Так вы, во‑первых, узнаете, что же там такое было; во‑вторых, избавитесь от мук ревности; а в-третьих, покажете ему, что врал он, собственно, напрасно. В конце концов, вы все взрослые цивилизованные люди.

"Представляешь, ни в одном магазине не было хлеба! Ужас, правда?"

Почему он врет: потому что он раздолбай. За это вы его и любите, верно? Ему неловко признаваться в том, что он просто забыл о вашей просьбе, поэтому он врет.

Что с этим делать: никогда не просить его погулять с собакой в ваше отсутствие, сводить ребенка к доктору и срочно оплатить коммунальные услуги.

"Я не знаю, тебе виднее, дорогая! Ты же такая умная!"

И это после того, как вы попросили его о помощи или хотя бы о совете.

Почему он врет: потому что он безответственный лентяй. По сути, он перекладывает решение проблемы на вас. И неважно, чья это проблема — только ваша или общая.

Что с этим делать: гнать в шею. Потому что сегодня он увиливает от ответственности, а завтра он возляжет на диван и потребует, чтобы вы его содержали и обслуживали, пока он, непризнанный гений, не найдет себе работу, которая его достойна.

"У меня все нормально!"

А через пару недель вы узнаете, что ему урезали зарплату, он разбил машину или его мама заболела.

Почему он врет: потому что у него синдром мачо. Он хочет быть сильным мужиком, который хватает судьбу за гриву и разворачивает в нужную сторону. А когда судьба ставит ему отпечаток копыта пониже спины, он чувствует себя неполноценным.

Что с этим делать: не устраивайте ему допросы с пристрастием — это то же самое, что выгонять на мороз больного воспалением легких, чтоб он "закалился". Подождите, он сам все расскажет, просто будет выдавать правду маленькими порциями.

"Вы встречаетесь две недели! Две недели, Клара!"

Почему он врет: потому что он профессиональный сердцеед, бабник и, естественно, убежденный холостяк.

Что с этим делать: наслаждайтесь. Он умеет красиво ухаживать, и наверняка секс — тоже его сильная сторона. Но не приведите мироздание влюбиться в этого товарища: помните, что он через месяц превратится в тыкву. В смысле исчезнет навсегда. В поисках других благодарных женских ушей.

"Я тоже тебя люблю!"

К счастью или к несчастью, но у нас есть интуиция. И мы точно знаем, что он врет.

Почему он это делает: потому что вы ему уже признались, как-то неловко не ответить взаимностью. И еще потому, что, если бы он не соврал, отношениям настал бы конец, правда? Прямо в ту же минуту.

Что с этим делать: как ни странно, но есть варианты. Возможно, он врет не потому, что просто использует вас, пока ему удобно, а потому, что он в силу ряда причин еще не готов признаться вам, да и самому себе тоже. В этом случае на ложь можно не обращать особого внимания. А с другой стороны, он запросто может "любить" кого-нибудь еще и ей тоже врать. В общем, эта ложь требует серьезного расследования – если вам, конечно, интересно, почему же он соврал.

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