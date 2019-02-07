Как понять, что мужчина врет и что с этим делать
Есть несколько фраз, по которым можно вычислить лжеца
Давайте разберемся, зачем мужчины врут и как на это реагировать. Может, не стоит даже переживать по этому поводу? Итак, вот фразы, которые часто выдают лжецов:
- "Да не было у нас с ней ничего, мы сто лет дружим!"
Почему он врет: потому что с бывшими правда можно дружить, как ни странно. И дружбу эту ценить и беречь — ведь кто же знает человека лучше, чем бывшая пассия? Но он понятия не имеет, как вы отреагируете на тот факт, что к вам в дом приходит дева, которая прекрасно знает, как он выглядит без штанов.
Что с этим делать: лучше всего подружиться с этой самой барышней, с которой у него якобы ничего не было. Так вы, во‑первых, узнаете, что же там такое было; во‑вторых, избавитесь от мук ревности; а в-третьих, покажете ему, что врал он, собственно, напрасно. В конце концов, вы все взрослые цивилизованные люди.
- "Представляешь, ни в одном магазине не было хлеба! Ужас, правда?"
Почему он врет: потому что он раздолбай. За это вы его и любите, верно? Ему неловко признаваться в том, что он просто забыл о вашей просьбе, поэтому он врет.
Что с этим делать: никогда не просить его погулять с собакой в ваше отсутствие, сводить ребенка к доктору и срочно оплатить коммунальные услуги.
- "Я не знаю, тебе виднее, дорогая! Ты же такая умная!"
И это после того, как вы попросили его о помощи или хотя бы о совете.
Почему он врет: потому что он безответственный лентяй. По сути, он перекладывает решение проблемы на вас. И неважно, чья это проблема — только ваша или общая.
Что с этим делать: гнать в шею. Потому что сегодня он увиливает от ответственности, а завтра он возляжет на диван и потребует, чтобы вы его содержали и обслуживали, пока он, непризнанный гений, не найдет себе работу, которая его достойна.
- "У меня все нормально!"
А через пару недель вы узнаете, что ему урезали зарплату, он разбил машину или его мама заболела.
Почему он врет: потому что у него синдром мачо. Он хочет быть сильным мужиком, который хватает судьбу за гриву и разворачивает в нужную сторону. А когда судьба ставит ему отпечаток копыта пониже спины, он чувствует себя неполноценным.
Что с этим делать: не устраивайте ему допросы с пристрастием — это то же самое, что выгонять на мороз больного воспалением легких, чтоб он "закалился". Подождите, он сам все расскажет, просто будет выдавать правду маленькими порциями.
- "Вы встречаетесь две недели! Две недели, Клара!"
Почему он врет: потому что он профессиональный сердцеед, бабник и, естественно, убежденный холостяк.
Что с этим делать: наслаждайтесь. Он умеет красиво ухаживать, и наверняка секс — тоже его сильная сторона. Но не приведите мироздание влюбиться в этого товарища: помните, что он через месяц превратится в тыкву. В смысле исчезнет навсегда. В поисках других благодарных женских ушей.
- "Я тоже тебя люблю!"
К счастью или к несчастью, но у нас есть интуиция. И мы точно знаем, что он врет.
Почему он это делает: потому что вы ему уже признались, как-то неловко не ответить взаимностью. И еще потому, что, если бы он не соврал, отношениям настал бы конец, правда? Прямо в ту же минуту.
Что с этим делать: как ни странно, но есть варианты. Возможно, он врет не потому, что просто использует вас, пока ему удобно, а потому, что он в силу ряда причин еще не готов признаться вам, да и самому себе тоже. В этом случае на ложь можно не обращать особого внимания. А с другой стороны, он запросто может "любить" кого-нибудь еще и ей тоже врать. В общем, эта ложь требует серьезного расследования – если вам, конечно, интересно, почему же он соврал.
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