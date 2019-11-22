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Как понять, что у вас эмоциональная зависимость: психологический тест

Если сами не можете побороть эту зависимость – обратитесь за помощью к психологу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:28
Как понять, что у вас эмоциональная зависимость
Как понять, что у вас эмоциональная зависимость
Фото: stocksnap.io

Эмоциональная зависимость – явление не редкое. И, по словам психологов, наиболее подвержены такой зависимости женщины, которые по своей природе более эмоциональны, чем мужчины.

Чем грозит зависимость от интернета – смотрите видео:

Вашему вниманию просто психологический тест, который определит, есть ли у вас эмоциональная зависимость. Суть его состоит в том, что бы честно ответить себе на вопросы "да" или "нет".

  • Можете ли вы представить свою жизнь без этого человека?⠀
  • Возникает ли у вас панических страх при мысли о расставании с этим человеком?
  • Появляются ли у вас навязчивые мысли о возможной измене этого человека вам, что пробуждает в вас дикую ревность и желание устроить ему настоящую слежку?
  • Подстраиваетесь ли вы под этого человека так, что позволяете нарушать собственные границы, диктовать вам правила поведения, менять ваши интересы и круг общения?
  • Можете ли вы спокойно побыть наедине с собой или другими людьми (друзья, родственники, коллеги), не думая об этом человеке, не испытывая боль (порой это может проявляться даже на физическом уровне), которые пропадают, как только он окажется рядом?
  • Есть ли у вас желание контролировать этого человека, никогда не расставаться и проводить все свое время только вдвоем?
  • Вы оправдываете этого человека за то, что он вас унижает или причиняет физическую боль, или даже ищите проблему в себе?

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Ответ на тест один и довольно простой – чем больше у вас ответов "да", тем острее проблема. А соответственно пора бы, как минимум задуматься над своими отношениями, и как максимум – обратиться за помощью к специалисту, если сами вы побороть эту зависимость не можете или не знаете, как это сделать.

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