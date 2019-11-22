Как понять, что у вас эмоциональная зависимость: психологический тест

Если сами не можете побороть эту зависимость – обратитесь за помощью к психологу

Как понять, что у вас эмоциональная зависимость Фото: stocksnap.io

Эмоциональная зависимость – явление не редкое. И, по словам психологов, наиболее подвержены такой зависимости женщины, которые по своей природе более эмоциональны, чем мужчины.

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Вашему вниманию просто психологический тест, который определит, есть ли у вас эмоциональная зависимость. Суть его состоит в том, что бы честно ответить себе на вопросы "да" или "нет".

Можете ли вы представить свою жизнь без этого человека?⠀

Возникает ли у вас панических страх при мысли о расставании с этим человеком?

Появляются ли у вас навязчивые мысли о возможной измене этого человека вам, что пробуждает в вас дикую ревность и желание устроить ему настоящую слежку?

Подстраиваетесь ли вы под этого человека так, что позволяете нарушать собственные границы, диктовать вам правила поведения, менять ваши интересы и круг общения?

Можете ли вы спокойно побыть наедине с собой или другими людьми (друзья, родственники, коллеги), не думая об этом человеке, не испытывая боль (порой это может проявляться даже на физическом уровне), которые пропадают, как только он окажется рядом?

Есть ли у вас желание контролировать этого человека, никогда не расставаться и проводить все свое время только вдвоем?

Вы оправдываете этого человека за то, что он вас унижает или причиняет физическую боль, или даже ищите проблему в себе?

Ответ на тест один и довольно простой – чем больше у вас ответов "да", тем острее проблема. А соответственно пора бы, как минимум задуматься над своими отношениями, и как максимум – обратиться за помощью к специалисту, если сами вы побороть эту зависимость не можете или не знаете, как это сделать.

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