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Как понять друга Овна: полезные советы

Родившиеся под огненным знаком Овна всегда находятся в центре событий

Елена Кузьмич
Сегодня, 08:08
Фото: Pixabay

Если среди ваших друзей есть Овен, то не заметить его просто невозможно. Отважные, мужественные и решительные Овны обладают способностью мобилизировать внутренние силы и бросить вызов любому. Родившиеся под огненным знаком Овна всегда находятся в центре событий. Он или она напористые, идеалистичные, упорные и энергичные. Овен считает, что он всегда прав.

Чтобы узнать Овна среди друзей и лучше его понять, помогут полезные астрологические советы. Ведь чем более осведомлены о характере Овна его друзья, коллеги и семья, тем лучше они могут поладить с его безграничной энергией.

Как узнать Овна: внешний вид

Узнать Овна очень легко, ведь такие люди излучают энергию и самоуверенность, они стройны и активны. У Овнов четко очерченный лоб и длинное лицо. Интересной особенностью друга-Овна могут быть выпуклые большие дуги или даже густые, как у известной художницы Фриды Кало, почти сросшиеся брови, которые похожи на "бараньи рога". Ведь символом Овна как раз и является баран, который символизирует гордую и непростую натуру этого знака зодиака. Когда Овен хочет что-то получить, то кажется выше и даже более широкоплечим. Овен управляется Марсом, отсюда его импульсивность, вспыльчивость и тяга ко всему, что находится под влиянием этого римского бога войны.

Фото: Pixabay

Как одевается Овен?

Стиль одежды Овна элегантный, небрежный или даже спортивный. Цвета Овна – красный и белый.

Сильные стороны и положительные качества Овна

Среди сильных сторон Овна смелость и предприимчивость. Также Овны прирождённые первопроходцы. Они ценят свободу и красивое противостояние. Овны могут быть и энергичными энтузиастами, которые умеют управлять всем, что происходит вокруг них. Очень страстные Овны всех и все вовлекают в свою работу, причем проблемы Овны привыкли решать открыто, лицом к лицу, лбом ко лбу. Из-за этого каждым раз им удается найти новое решение проблемы. Среди положительных качеств Овна можно выделить смелость, твердость, целеустремленность, честность и прямоту.

Слабые стороны и отрицательные качества Овна

При всех позитивных и сильных сторонах Овна, у этого знака есть и свои недостатки. Например, Овнами очень легко манипулировать и играть, поскольку часто они, к сожалению, очень доверчивые. Также Овны часто бывают беспокойными, поэтому у них очень быстро заканчивается их хваленый оптимизм и они все бросают и идут дальше. Из-за этого все планы могут быть брошены на полпути. Следует помнить о том, что друзья-Овны часто бывают эгоистичными и романтичными, а это внезапно заставляет их делать импульсивные жесты. Среди отрицательных качеств — любовь к спорам, раздражительность, быстрая утомляемость, нетерпеливость, импульсивность.

Что любят Овны

Ваши друзья-Овны любят шум, возню, возбуждение и секс, шутки и сатиру, опасность и скорость.

Что не любят Овны

Ваши друзья-Овны очень не любят мир и покой, монотонность и рутину, лицемерие и несправедливость.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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