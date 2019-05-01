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Как понять друга Тельца: полезные советы

Родившиеся под знаком Земли Тельцы всегда решительные и надежные личности

Елена Кузьмич
Сегодня, 09:01
Как понять друга Тельца
Как понять друга Тельца
Фото: Pixabay

Если среди ваших друзей есть Телец, то не заметить его просто невозможно. Тельцы надежные, преданные люди с огромным чувством долга и преданностью как делам, так и близким людям. Тельцы работают очень старательно и терпеливо. Тельцы проявляют очень большую выносливость в тяжелых ситуациях.

Тельцы возвышенные натуры, ведь любят музыку, искусство. Они ценят красоту вещей, но из-за это могут поддаваться своим слабостям.

Чтобы узнать Тельца среди друзей, близких и знакомых и лучше его понять, помогут полезные астрологические советы. Ведь чем вы более осведомлены о характере Тельца, тем лучше они могут поладить с его практичной энергией.

Как узнать Тельца: внешний вид

Символом Тельца, как и Овна, о котором мы писали ранее, являются рога, но в этом случае рога быка. Апеллируя к этому символу, у большинства Тельцов крепка голова, может быть небольшая шея, широкие плечи и сильное туловище. Тельцы крепко стоят на ногах. У Тельцов очень большие и красивые глаза, широкий лоб. Волосы могут быть темного цвета.

Як одевается Телец

Тельцы любят одеваться в удобную одежду. Любимые цвета Тельца пастельные, особенно розовый, нежно-зеленый и бледно-голубой тона. Эти цвета связаны с покровителем этого знака Венерой.

Как узнать Тельца среди друзей или коллег
Как узнать Тельца среди друзей или коллег
Фото: Pixabay

Сильные стороны и положительные качества Тельца

Тельцы сильные и решительные личности. Тельцы умеют оперативно возобновить душевное равновесие. Телец использует ум, а не эмоции. Из-за трудолюбия и обилия ума, этом знак очень усердный в планировании дел и организации разных занятий. На Тельца можно положится в трудную минуту, несмотря на проблемы, которые будут возникать на пути. У Тельцов также есть сильные способности к творчеству, например рисовать или заниматься декупажем изделий. Из-за практичности у Тельцов есть креативность, но она несколько приземленная из-за особенности их характера. Тельцы терпеливы, амбициозны, дисциплинированные и внимательные

Слабые стороны и отрицательные качества Тельца

При множестве положительных качеств и сильных сторон Тельца, у него, как и у каждого знака зодиака, есть слабые стороны и теневые качества.

Напомним, что символом Тельцов являются рога и широкий лоб, именно из-за этого Тельцы в некоторых случаях просто не способны адекватно реагировать на чужие мысли. Телец, як истинный борец будут защищать свои права. Тельцы склонны иметь жесткую точку зрения и отвращение к рискованным мероприятиям. Попробовать новинку Телец может в исключительных случаях. К людям и вещам представители этого знака зодиака могут быть Среди проблемных сторон Тельца демонстрация "сладкой жизни" и счастья, хотя в реального в жизни этого знака могут быть трудности. Также Тельцы бывают пессимистичными, фаталистами, они мелочны и скупые люди.

Характер друга Тельца
Характер друга Тельца
Фото: Pixabay

Что любят Тельцы

Ваши друзья-Тельцы очень любят комфорт и удобства. Они любят вкушать вкусную пищу в хорошей компании друзей и близких. Не чужды Тельцам любовь к сексу, роскошной жизни и походам по красивым магазинам.

Что не любят Тельцы

Ваши друзья-Тельцы очень не любят изменения, торопливость и спешку. Любитель комфортной жизни Телец не любит мерзнуть из-за холода, голод и дискомфорт.

Ранее мы писали о периодах ретроградного Плутона и ретроградного Сатурна. Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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Источник: Сегодня
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