Как понять, подходит ли вам психотерапевт: главные критерии

По словам Анны Яцушко, задача психотерапевта — помочь очертить траекторию изменений

Каждый из нас в какой-то момент жизни может чувствовать себя подавленным и нуждаться в помощи. Проблемы в отношениях, потеря работы, смерть любимого человека, депрессия, стресс, т. н. выгорание — в этих и других случаях помощь психотерапевта может стать началом конструктивных изменений в жизни. Психотерапия помогает миллионам людей вести более здоровую и продуктивную жизнь.

Специалист по когнитивно-поведенческой терапии, врач-психолог Анна Яцушко пояснила, как понять, подходит ли вам психотерапевт.

"Порой найти терапевта – не значит найти подходящего лично вам специалиста", – пояснила Анна и назвала главные признаки, по которым можно понять, что специалист заслуживает доверия.

1. Образование, опыт и уровень компетенций. При знакомстве важно задать интересующие вас вопросы относительно подготовки и работы терапевта:

Где и какое образование он получил? Имеет ли дополнительное образование?

В соответствии с каким подходом (методом психотерапии) работает? Доказана ли эффективность этого подхода в работе с вашей проблемой?

На каких вопросах специализируется?

Принадлежит ли терапевт к какой-либо профессиональной ассоциации психотерапевтов?

2. Прохождение личной терапии и супервизии терапевтом — необходимое условие эффективной профессиональной деятельности.

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3. Местом проведения сессий должен быть специально оборудованный для консультаций кабинет.

4. Психотерапевт устанавливает четкие цели в начале работы с клиентом. Помните, что для достижения определенных целей требуется больше времени, чем для других. Вы и ваш психолог должны решить, в какой момент вы ожидаете увидеть прогресс.

5. Оплата консультаций. Если психотерапевт устраивает вас как специалист, но уровень оплаты его работы не отвечает вашим возможностям, скажите это. Он может порекомендовать вам кого-то из коллег.

На что обратить внимание во время психотерапии:

1. Чувствуете ли вы себя комфортно и непринужденно? Чувствуете ли вы себя услышанным, когда говорите? Легко ли вам общаться?

2. Как ведет себя психотерапевт во время сессий? Он "приземлен" или ведет себя холодно и эмоционально отстраненно? "Витает в облаках" или чрезмерно эмоционален и эмпатичен?

Помните, психотерапевт не дает советов, не "клеит ярлыки", не призывает осуществлять радикальные действия (уволиться, развестись и т. д.).

Как выбрать своего психолога Фото: Depositphotos

3. Может ли терапевт четко определить, как он планирует помочь вам решить проблему?

В идеале специалист составляет план терапии — базовую "дорожную карту" в своем подходе и может дать ориентировочное представление о длительности работы.

4. Открыт ли психотерапевт к обратной связи? Может ли он признать ошибки? Поощряет ли терапевт зависимость или независимость?

Старая пословица гласит, что терапия наиболее эффективна, когда помогает людям научиться самостоятельно ловить рыбу, а не полагаться на улов другого. Если ваш терапевт предоставляет эмоциональную поддержку, не поощряя вас к использованию собственных ресурсов, более вероятно, что вы станете зависимым от него. Таким образом, он помогает вам чувствовать себя лучше, но вы теряете возможность быть независимым и брать ответственность за себя.

5. Придерживается ли ваш консультант этических принципов в отношении таких вопросов, как границы отношений, двойные отношения и конфиденциальность?

Существуют ряд правил работы психологов/психотерапевтов, созданные для непричинения вреда клиентам. Самое главное — это запрет на двойные отношения. Когда терапевт вступает в терапевтические отношения с клиентом, у него не должно быть никаких других связей с этим человеком.

По словам Яцушко, для многих из нас посещение психотерапевта в первый раз немного волнительно, и это нормально.

Важно отличать тревогу от антипатии. Нет абсолютно никакого правила, требующего, чтобы вы продолжали работать с человеком, к которому чувствуете неприязнь.

В то же время, по словам психолога, если вы обнаружите, что негативно реагируете на каждого терапевта, с которым сталкиваетесь, тогда проблема может быть в вас. Стоит попробовать согласится на работу с консультантом в попытке преодолеть свои страхи перед началом терапии.

"Помните о том, что ни один психотерапевт не даст вам рецепта счастья. Изменить себя и свою жизнь — работа клиента, и она вам под силу. Задача психотерапевта — помочь очертить траекторию изменений", — подытожила Анна.

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