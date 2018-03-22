Как поверить в свои силы: ТОП-5 вопросов, которые нужно задавать себе каждый день

Каждый день вы должны делать хотя бы маленький шажок в сторону своей мечты

Чтобы достигать высоких целей и найти работу мечты – важно постоянно работать над собой и держать себя под контролем.

Помните, что у каждого человека есть что-то особенное, что делает его уникальным. Важно поверить в свои силы. Work.ua подготовил 5 важных вопросов, которые напомнят о вашей внутренней силе.

"Не обманываю ли я себя?"

Насколько вы честны с самим собой? Правильный ответ на такой вопрос поможет переоценить собственные поступки, поведение и жизненную позицию в целом. Действительно ли вы довольны своей работой, бытом, личной жизнью или просто не хотите поднимать этот вопрос, чтобы не разочароваться?

Честность с самим собой — очень важная составляющая полноценной личности. Научившись признавать правду для себя самого, вы будете честнее и справедливее с другими, перестанете искать причины, и научитесь находить способы для осуществления поставленных целей.

"Выкладываюсь ли я на полную?"

Или делаю все вполсилы, чтобы лишний раз не напрягаться? Прежде чем жаловаться на судьбу и вселенскую несправедливость, стоит задуматься, что сделали именно вы для собственного счастья и благополучия.

Точно ли вы испробовали все методы, прошли все дороги, постучали во все двери? Или пожалели себя, пробежались по самой легкой тропинке и теперь ожидаете чуда, как в сказке?

Чуда не случится, пока вы сами его не осуществите.

"Умею ли я прощать и быть щедрым?"

Обида, злость и жадность разрушительно влияют на нашу жизнь. Они занимают так много места в наших умах и сердцах, что вытесняют уверенность и надежду. И это не просто красивые слова. Пока вы копите обиду на нерадивого шефа, плохих коллег или случайных прохожих, жизнь идет!

Вы можете обратить потраченную энергию на более продуктивные вещи.

Не ждите помощи от кого-то, начните помогать сами. Не ищите виноватых, находите варианты.

Внутренняя свобода начинается с умения отпускать ситуацию и быть готовым протянуть другим руку помощи.

"Что я сделал сегодня, чтобы быть лучшим завтра?"

Успех не приходит к тем, кто наглухо захлопнул двери. Каждый день вы должны делать хотя бы маленький шажок в сторону своей мечты.

Если вы мечтаете через 5 лет свободно говорить по-английски, прямо сейчас уделите полчаса упражнениям.

Если хотите получить повышение, уже сейчас проявляйте себя в мелких проектах.

Используйте все время, которое у вас есть. Полежать на диване сможете, когда добьетесь поставленных целей.

"Люблю ли я себя?"

Нужно не давать себе спуску, требовать большего, стремиться, расти. Но важнее всего — научиться любить себя таким, какой вы есть. Чтобы ради этого себя преодолевать трудности, решать проблемы, совершенствоваться и так далее.

Тем временем другие ученые провели интересное исследование и выяснили, что пассивный отдых усугубляет стрессовое состояние. Следует пересмотреть отношение и подход к отдыху, как к одному из инструментов борьбы со стрессом.