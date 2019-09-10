Как повысить самооценку: пять способов
Здравая самооценка начинает формироваться в 20-25 лет
Самооценка для человека имеет колоссальное значение. Поэтому важно уметь ее правильно формировать и поддерживать на должном уровне. Это особенно ценно, если человек хочет достигать успехов и жить счастливой жизнью.
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Самооценка человека начинает формироваться еще в детстве, а далее, во взрослой жизни на нее влияют множество факторов. Как отмечают психологи, осознанная здравая самооценка человека начинает формироваться в период так называемой ранней взрослости — в 20-25 лет. К этому времени приходит понимание того, что чужие оценки — это чужие оценки, и важно иметь свое понимание той или иной ситуации.
Если вы чувствуете, что ваша самооценка ухудшилась и вы начали сомневаться в себе, своих действиях и из-за этого вы чувствуете себя некомфортно – начните действовать.
Вашему вниманию пять простых способов, как повысить самооценку:
- Не сравнивайте себя ни с кем
Перестаньте сравнивать себя с другими людьми. В мире соцсетей очень легко поддаться унынию, увидев кого-то успешнее, счастливее, богаче себя. На самом деле вы не знаете и половины того, что происходит в жизни человека. Поэтому важно сравнивать себя только с собой: каким ты был раньше, и каким стал сейчас.
- Перестаньте критиковать себя
Критика уместна и полезна в определенные моменты. А если вы постоянно недовольны собой и только и критикуете себя за все, тогда ваша самооценка точно находится в плохом состоянии. И пользы это не приносит никакой.
Важно научиться избавляться от проявлений самоуничижения и самобичевания.
- Обратите внимание на ваше окружение
Люди, которые нас окружают, влияют на нас больше, чем мы думаем. Важно общаться с людьми, у которых позитивный настрой и есть желание развиваться.
- Следите за здоровьем
В здоровом теле – здоровый дух. Чтобы ощущать себя уверено, важно чувствовать себя хорошо. Занятия спортом и своевременные походы на обследования, помогут поддерживать себя в хорошем состоянии. И не забывайте наслаждаться тем, что вы хорошо выглядите.
- Визуализируйте свои желания
Чтобы добиться исполнения своих желаний – научитесь мечтать и визуализировать все, чего вы хотите. А получая, то что вы хотите, обязательно радуйтесь и наслаждайтесь полученным, ведь вы этого заслужили.
Ранее мы уже сообщали, как повысить самооценку ребенка: интересный совет психолога. В качестве примера Михаил Лабковский привел поведение стюардессы в самолете.
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