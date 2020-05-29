Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как повысить свою сексуальность: полезные советы

Сегодня, 18:00

Психолог советует не зацикливаться на проблемах или недостатках, а наоборот – раскрепоститься

Многие люди время от времени задумываются над термином "сексуальность" – что это, почему у каждого человека свои критерии и откуда она берется. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" психолог Наталья Подлесная рассказала, какие факторы влияют на сексуальный потенциал человека, как повысить и проявить сексуальность в отношениях.

"Сексуальность человека – это целый коктейль биологических, физиологических и эмоциональных реакций. И проявляется она в виде влечения и сексуальных удовольствий. Все, абсолютно все люди имеют сексуальный потенциал. Но он либо подкрепляется, либо не подкрепляется жизненным опытом", – рассказала психолог.

Как развить свою сексуальность
Как развить свою сексуальность
Фото: pexels

С одной стороны, сексуальность обусловлена ​​нашими генами, а с другой – социальным окружением. И такие факторы, как климат и пища, могут повлиять на нее. Четыре десятилетия назад Альфред Кинси проводил много социальных и статистических исследований на тему сексуальности. И большинство из них до сих пор не потеряли своей актуальности.

Например, исследования о том, что и гомосекуальность, и гетеросексуальность могут прекрасно уживаться в одном человеке, или исследование о том, что на сексуальность влияет уровень образования. Поэтому сексуальность можно развить в себе.

Читайте также:
Как развить в себе женственность и сексуальность: семь способов

"Вы не можете изменить свои гены, но вы можете изменить свой сексуальный опыт. Вы можете покупать себе сексуальные игрушки, окружать себя сексуальным интерьером, изучать свое тело, покупать сексуальное белье, но все это не будет иметь никакого эффекта, если вы будете относиться к этому формально. Во все надо погружаться с любовью. Ведь сексуальность – это и есть любовь к жизни. Фантазируйте и занимайтесь психотерапией, таким образом вы будете повышать свою самооценку, а также расширять границы, переступать сексуальные барьеры, нарушать сексуальные запреты", – советует эксперт.

Кроме того, психолог советует не зацикливаться на проблемах или недостатках, а наоборот – раскрепоститься. Простые и доступные каждому шаги позволят настроиться на правильный лад.

"Маленький совет от подруги – чтобы повысить свою сексуальность, сходите на эротический массаж, посмотрите эротический фильм, послушайте возбуждающую музыку, ведь сейчас это доступно, как никогда. Помните – вы сексуальные и уникальные", – подытожила психолог.

Что важно знать про курсы по сексуальности – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как перестать бурно реагировать на негатив: практичные советы психолога.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как перестать бурно реагировать на негатив: практичные советы психолога Как совместить работу и материнство: опыт Джамалы За что мужчины любят женщин: всего два пункта Как улучшить память: 10 эффективных способов
отношения психология сексуальность
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Димопулос сообщила о трагедии и тяжелом состоянии мужа
Димопулос сообщила о трагедии и тяжелом состоянии мужа
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Подопечная Потапа показала свою роскошную фигуру
Подопечная Потапа показала свою роскошную фигуру
В сеть просочились кадры с Кароль, вырезанные из эфира «Голоса»
В сеть просочились кадры с Кароль, вырезанные из эфира «Голоса»

Популярные статьи

Вчера, 17:07Travel

Куда поехать в Карпаты: интересные курорты для отдыха

Вчера, 14:09Fun

28 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 12:38Fun

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Вчера, 11:14Events

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:31Шоу-бизнес

Кайли Миноуг – 52: драматическая история жизни австралийской певицы

Вчера, 10:28Fun

С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

Вчера, 08:08Техно

Xiaomi наводнила рынок телевизорами-гигантами по смешной цене

Вчера, 08:03Шоу-бизнес

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

Вчера, 05:30Events

С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

27 маяFun

Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

27 маяСтиль

Дождь стилю не помеха: как выглядеть модно в плохую погоду

27 маяАфиша

Надя Дорофеева впервые после распада "Время и Стекло" записала новый трек с другом детства

27 маяFun

27 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

27 маяШоу-бизнес

Известной украинской певице сделали операцию: фото из больницы

27 маяFun

"Я все знаю": жених разыграл невесту и случайно узнал, что у нее есть любовник

27 маяFun

Это не женщина: разгадан секрет известной статуи Девы Марии, фото

Новости партнеров

Украинцы молятся за Дядю Жору, подробности о состоянии шоумена
Украинцы молятся за Дядю Жору, подробности о состоянии шоумена
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Как выглядели наложницы султана из
Как выглядели наложницы султана из "Великолепного века" в жизни
«Жах!»: Пугачова в короткій спідниці забула про вік
«Жах!»: Пугачова в короткій спідниці забула про вік
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Как приготовить вкуснейший коблер
Как приготовить вкуснейший коблер

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять