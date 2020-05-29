Как повысить свою сексуальность: полезные советы

Психолог советует не зацикливаться на проблемах или недостатках, а наоборот – раскрепоститься

Многие люди время от времени задумываются над термином "сексуальность" – что это, почему у каждого человека свои критерии и откуда она берется. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" психолог Наталья Подлесная рассказала, какие факторы влияют на сексуальный потенциал человека, как повысить и проявить сексуальность в отношениях.

"Сексуальность человека – это целый коктейль биологических, физиологических и эмоциональных реакций. И проявляется она в виде влечения и сексуальных удовольствий. Все, абсолютно все люди имеют сексуальный потенциал. Но он либо подкрепляется, либо не подкрепляется жизненным опытом", – рассказала психолог.

Как развить свою сексуальность Фото: pexels

С одной стороны, сексуальность обусловлена ​​нашими генами, а с другой – социальным окружением. И такие факторы, как климат и пища, могут повлиять на нее. Четыре десятилетия назад Альфред Кинси проводил много социальных и статистических исследований на тему сексуальности. И большинство из них до сих пор не потеряли своей актуальности.

Например, исследования о том, что и гомосекуальность, и гетеросексуальность могут прекрасно уживаться в одном человеке, или исследование о том, что на сексуальность влияет уровень образования. Поэтому сексуальность можно развить в себе.

"Вы не можете изменить свои гены, но вы можете изменить свой сексуальный опыт. Вы можете покупать себе сексуальные игрушки, окружать себя сексуальным интерьером, изучать свое тело, покупать сексуальное белье, но все это не будет иметь никакого эффекта, если вы будете относиться к этому формально. Во все надо погружаться с любовью. Ведь сексуальность – это и есть любовь к жизни. Фантазируйте и занимайтесь психотерапией, таким образом вы будете повышать свою самооценку, а также расширять границы, переступать сексуальные барьеры, нарушать сексуальные запреты", – советует эксперт.

Кроме того, психолог советует не зацикливаться на проблемах или недостатках, а наоборот – раскрепоститься. Простые и доступные каждому шаги позволят настроиться на правильный лад.

"Маленький совет от подруги – чтобы повысить свою сексуальность, сходите на эротический массаж, посмотрите эротический фильм, послушайте возбуждающую музыку, ведь сейчас это доступно, как никогда. Помните – вы сексуальные и уникальные", – подытожила психолог.

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