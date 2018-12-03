Как правильно дать новогоднее обещание, чтобы оно сбылось: восемь правил

Будьте реалистом, ищите вдохновляющие мечты и не давайте невыполнимых обещаний

Мечтайте много. Фото: depositphotos

Перед встречей Нового года каждый человек мечтает, чтобы в следующем году сбылось все, о чем он мечтает. Для этого некоторые не делают ничего, просто сильно верят в то, что все получиться, в то время, как другие ищут варианты – пишут записки, проводят специальные ритуалы.

А оказывается, просто хотеть недостаточно, важно дать себе новогоднее обещание, которое непременно сбудется. Как это сделать правильно – читайте дальше в статье.

1. Ставьте только те цели, которые не противоречат вашим ценностям

Если в душе вам нравится быть свободным человеком, вести непринужденную жизнь, глупо просить у духов Нового года семью или стабильность. Это будет противоречить вашим истинным желаниям. Точно так же глупо обещать себе заняться карьерой, которая вам не нравится. Фигурой, которая всем устраивает, или отношениями, которые исчерпали себя. Будьте реалистом. Прекратите просить о том, что не сделает вас счастливым. Такие обещания не сбываются, так как претят вашей натуре и портят настроение.

2. Помните, желание должно быть достижимым

Когда вы пишите на бумажке о том, что в Новом году сбросите 40 кг, встретите миллионера мечты и завоюете титул "Мисс Мира", подумайте, реалистично ли осуществить все задуманное за один год? Ставить вдохновляющие цели – хорошо, но не стоит забывать о том, что вы человек, ограниченный временными рамками и возможностями, не бегите впереди паровоза. Быть может, для начала лучше избавиться от 10-ти лишних килограммов? Вместо эфемерного "миллионера" подумать о реальном мужчине с нужными параметрами? Разбить масштабную цель на этапы? Так от вас будет куда больше толку.

3. Избавьтесь от гнетущего чувства вины

Глупо давать себе обещания на следующий год, основываясь исключительно на чувстве стыда. Да, у вас не получилось похудеть, добиться повышения или сменить место жительства. Но это не означает, что нужно снова брать ту же недостижимую планку. Подобное самоистязание лишает цель привлекательности, вы перестаете испытывать удовольствие от процесса достижения и начинаете себя казнить. Нужно ли говорить, что это проигрышная стратегия?

4. Четко оговаривайте сроки, конкретизируйте результат

Если вы даете себе новогоднее обещание, постарайтесь, чтобы оно были правильно сформулировано. Избавьтесь от размытых предложений в стиле "жить счастливо", "больше времени проводить с семьей", "много зарабатывать". Много – понятие растяжимое. Уточните, что именно вам нужно: похудеть до 42-го размера, купить машину такого-то класса не позже сентября, каждые выходные играть с детьми в теннис. Когда вы задаете четкие сроки и параметры – у таких обещаний больше шансов на жизнь.

5. Не забывайте поощрять себя за шаги на пути к цели

Сам по себе процесс достижения должен приносить удовольствие, иначе пропадет мотивация. Не усердствуйте слишком сильно, пытаясь держать все под контролем. Стали на шаг ближе к мечте? Отблагодарите себя за труды, устроив небольшой праздник. Только помните, что "поощрения" не должны противоречить общей цели: глупо праздновать самостоятельность открытием очередного кредита или покупать себе шоколадку за потерянный килограмм.

6. Держите в голове запасной вариант

Нет, продумывание альтернативного пути не лишает вас настойчивости, наоборот, делает более собранными и уравновешенными, снимая градус тревоги. Жизнь непредсказуема, не всегда наши цели совпадают с планами мира на наш счет. Вот почему компромиссы необходимы, они позволяют сохранять контроль над ситуацией. По крайней мере, потерпев неудачу, вы будете к ней готовы и сможете найти альтернативные решения.

7. Ищите поддержку заинтересованных лиц

В одиночку сложнее добираться до пункта назначения, чем если бы вас окружали люди, которым вы не безразличны. С одной стороны, они могут подсказать то, чего вы сами не видите. С другой – контролировать выполнение данных вами обещаний. Кроме того, если ваше новогоднее обещание касается не только вас, но и ваших половин, других заинтересованных сторон – вполне логично дать им об этом знать, чтобы подтолкнуть к работе над схожими целями и ускорить результат.

8. Не составляйте слишком длинные списки новогодних обещаний

Чем больше целей, тем меньше времени вы сможете уделить каждой, распыляясь на все и сразу. Вот почему гораздо правильнее дать себе минимум обещаний, сконцентрировавшись на чем-то одном. Пусть это будет ваше здоровье или карьера, вы должны посвятить себя этому целиком, а не прыгать от поиска суженного до путешествий вокруг света, параллельно получая научную степень по химии и давая уроки фортепиано. Как долго вы протянете в таком ритме?

Будьте реалистом, ищите вдохновляющие мечты и не давайте невыполнимых обещаний. Чем быстрее вы возьметесь за намеченные планы, тем больше у вас будет шансов на победу. Не ждите благоприятных жизненных обстоятельств или следующего года, чтобы осуществить задуманное.

Тем временем психолог пояснил, что такое страх и какие есть виды. Михаил Лабковский также рассказал, как бороться со страхами.