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Как правильно говорить с детьми о сексе: четыре совета психолога

Сегодня, 17:09

Сексуальная неосведомленность может нанести непоправимый вред здоровью детей

Много родителей впадают в отчаяние и теряются на теме сексуальной осведомленности своих детей. Литература, онлайн-семинары и лекции рассказывают об одном, а родители, как правило, все равно не могут подобрать слов для объяснения важной темы своим чадам. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" психолог рассказала, как правильно и с какого возраста надо начинать говорить с детьми о половых отношениях и сколько этапов сексуальной осведомленности надо пройти.

Психолог Наталья Подлесная уже 20 лет занимается сексуальным образованием украинцев и умеет говорить о сексе без искусственной застенчивости.

"Сексуальная неосведомленность может нанести непоправимый вред здоровью детей. А культ секса в Интернете и кино может привести к росту насилия, ранним сексуальным дебютам, заболеваниям, и конечно же, абортам", – комментирует психолог Наталья Подлесная.

Как и когда правильно разговаривать с детьми о сексе
Как и когда правильно разговаривать с детьми о сексе
Фото: Pixabay

По данным Всемирной организации здравоохранения, 20% 15-летних юношей уже имеют половые отношения. У девушек несколько иная ситуация – 20% 16-летних девочек тоже начинают заниматься сексом. Вы будете в шоке, но 10% детей имеют половые отношения с 12 лет. А еще надо знать, что 65% детей узнают об этом не на улице, не от своих друзей, а из порнографии. Поэтому имеют искаженное представление о близости.

Как говорить с детьми о сексе?

"На эту тему нельзя поговорить один раз. Нельзя просто сесть с ребенком и сразу все выложить. Об этом нужно говорить всегда, как только возникает повод", – объясняет эксперт.

Первый совет: если вашему ребенку 3 года, вы уже можете говорить с ним о поцелуях, о том, что находится у него под майкой и трусиками, о том, что это нужно мыть ежедневно, и о том, что все, что находится под майкой и трусиками, запрещено к прикосновению чужими людьми. А если это случилось, нужно обязательно рассказать маме.

Второй совет: если вашему ребенку 7 лет, вы уже можете рассказать ему о мужской и женской анатомии, а также вам надо поговорить на тему кибербезопасности. Дело в том, что сейчас все дети пользуются Интернетом, а это значит, что им могут писать или присылать фотографии взрослые извращенцы – об этом обязательно надо рассказывать родителям.

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Третий совет. В 10 лет с ребенком обязательно нужно поговорить о гормонах и об их роли в развитии сексуальности человека. А также время поговорить об эротике и сексе в мировой культуре.

Четвертый совет. В 12 лет с ребенком следует поговорить на тему, для чего люди занимаются сексом. На это может быть множество причин, ведь люди занимаются этим не только для рождения детей.

Для взрослого человека секс – это часть его благополучия, такого же как хорошее обучение, работа, карьера, семья и ребенок должен знать об этом.

И помните, эта тема достаточно деликатная и обширная, однако следует быть осторожным и учитывать восприятие детей. Не запугивайте ребенка сексом, однако расскажите, что ради этого люди довольно часто манипулируют, например, предлагая обменять секс на дружбу, и у ребенка должен быть человек, которому он доверяет и с которым может откровенно обсудить эту ситуацию.

Что такое половое воспитание и почему оно нужно в любом возрасте – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как адаптировать ребенка к детскому саду после карантина: четыре совета психолога.

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Источник: Сегодня
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