Мотивация школьника: какие принципы использовать и чего стоит избегать
Негативная мотивация развивает чувство вины и желание укрывать правду
Сегодня, 1 сентября, в День знаний, самое время поговорить о том, как родителям правильно мотивировать своего школьника и каких ошибок необходимо избегать. Полезные советы родителям дала эксперт по коммуникациям Ирина Золотаревич. На своей странице в Instagram она назвала главные принципы мотивации детей.
1. Не мотивируйте школьников наказанием (лишением чего-либо или публичной критикой)
Негативная мотивация развивает чувство вины и желание укрывать правду.
2. Не мотивируйте деньгами и подарками
Материальная мотивация фиксируется установкой только на ситуативное получение ценности и учебный процесс превращается в гонку за наградой.
С повышением внутренней мотивации отлично справляются сильные вопросы о будущем, которые родителям важно задавать своим детям.
Принцип 1: любопытство
Все, что будет говорить ребенок, воспринимайте с интересом, исследуйте. Что бы он ни сказал, изучайте, ныряя все глубже с помощью следующих вопросов. Этот подход поможет вам быть не строгим или оценивающим взрослым, а равным партнером по разговору.
Принцип 2: открытые вопросы
Пусть все вопросы начинаются с "как", "что", "зачем", "почему".
Принцип 3: 90/10
В разговоре пусть вы звучите лишь на 10% от общего объема беседы, а 90% времени говорит ваш ребенок. Спрашивайте, а затем терпеливо, с любопытством и по-партнерски слушайте.
Хорошо будет во время беседы задавать ребенку правильные вопросы, на которые обычно увлеченно отвечают подростки.
- Представь, что мы с тобой перенеслись на 10 лет вперед, как бы ты хотел, чтобы выглядел твой день?
- Чтобы этот день был таким, как ты думаешь, что тебе нужно к этому времени знать и уметь?
- Чем бы тебе хотелось, по большому счету, заниматься к этому времени? Каким делом или делами?
- Как бы тебе хотелось чувствовать себя?
- Каких людей хотелось бы видеть вокруг?
- Как думаешь, каким нужно быть тебе, чтобы такие люди были рядом?
- Через 15 лет, твой день рождения, какие слова и поздравления тебе бы хотелось услышать от нас как от родителей? А от друзей?
- Как бы могла называться книга о тебе?
- Если бы ты был учителем, как бы ты организовал обучение?
Ответы на эти и другие вопросы выводит детей на самостоятельные решения, чему им хочется научиться и какие свои качества и навыки развивать.
Как мотивировать детей учиться онлайн – смотрите видео:
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