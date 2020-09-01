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Мотивация школьника: какие принципы использовать и чего стоит избегать

Сегодня, 10:16

Негативная мотивация развивает чувство вины и желание укрывать правду

Сегодня, 1 сентября, в День знаний, самое время поговорить о том, как родителям правильно мотивировать своего школьника и каких ошибок необходимо избегать. Полезные советы родителям дала эксперт по коммуникациям Ирина Золотаревич. На своей странице в Instagram она назвала главные принципы мотивации детей.

Каких инструментов повышения мотивации лучше избегать

1. Не мотивируйте школьников наказанием (лишением чего-либо или публичной критикой)

Негативная мотивация развивает чувство вины и желание укрывать правду.

2. Не мотивируйте деньгами и подарками

Материальная мотивация фиксируется установкой только на ситуативное получение ценности и учебный процесс превращается в гонку за наградой.

С повышением внутренней мотивации отлично справляются сильные вопросы о будущем, которые родителям важно задавать своим детям.

Как правильно мотивировать школьника
Как правильно мотивировать школьника
Фото: Depositphotos

Как правильно мотивировать школьника: основные принципы⠀

Принцип 1: любопытство

Все, что будет говорить ребенок, воспринимайте с интересом, исследуйте. Что бы он ни сказал, изучайте, ныряя все глубже с помощью следующих вопросов. Этот подход поможет вам быть не строгим или оценивающим взрослым, а равным партнером по разговору.

Принцип 2: открытые вопросы

Пусть все вопросы начинаются с "как", "что", "зачем", "почему".

Принцип 3: 90/10

В разговоре пусть вы звучите лишь на 10% от общего объема беседы, а 90% времени говорит ваш ребенок. Спрашивайте, а затем терпеливо, с любопытством и по-партнерски слушайте.

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Правильные вопросы школьнику: совет родителям

Хорошо будет во время беседы задавать ребенку правильные вопросы, на которые обычно увлеченно отвечают подростки.

  1. Представь, что мы с тобой перенеслись на 10 лет вперед, как бы ты хотел, чтобы выглядел твой день?
  2. Чтобы этот день был таким, как ты думаешь, что тебе нужно к этому времени знать и уметь?
  3. Чем бы тебе хотелось, по большому счету, заниматься к этому времени? Каким делом или делами?
  4. Как бы тебе хотелось чувствовать себя?
  5. Каких людей хотелось бы видеть вокруг?
  6. Как думаешь, каким нужно быть тебе, чтобы такие люди были рядом?
  7. Через 15 лет, твой день рождения, какие слова и поздравления тебе бы хотелось услышать от нас как от родителей? А от друзей?
  8. Как бы могла называться книга о тебе?
  9. Если бы ты был учителем, как бы ты организовал обучение?

Ответы на эти и другие вопросы выводит детей на самостоятельные решения, чему им хочется научиться и какие свои качества и навыки развивать.

Как мотивировать детей учиться онлайн – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили пять фактов о подростковом бунте, которые должен знать каждый родитель.

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Источник: Сегодня
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