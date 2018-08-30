Как правильно начинать свое утро: шесть ритуалов

Не забывайте, что ваш день сильно зависит от его начала

Записывайте свои цели. Фото: pixabay

Начинать день нужно правильно, если вы хотите, чтобы и весь день потом прошел отлично. Заведите правильные привычки и все пойдет, как по маслу.

Вашему вниманию шесть этапов, которые позволят сделать ваше утро добрым.

Этап 1. Правильно проснуться

Ваши глаза долгое время прибывали в пассивном состоянии. Точнее сказать они просто не видели света, и теперь им предстоит начать новый день. Конечно, они ощущают стресс, как и весь организм. Нашей задачей на этом становится, вывести глаза из стрессового состояния. Для этого вы должны сделать простейшую гимнастику для глаз, которую можно найти в интернете или воспользоваться простым советом. Проснувшись, сожмите и расслабьте глаза, посмотрите вверх – вниз и в стороны. Таким образом, вы сможете быстро настроить глаза на восприятие дневного света.

Этап 2. Прием процедур.

На втором этапе нужно взбодриться и очистить наше тело. Мы умываемся, желательно холодной водой и принимаем душ, желательно контрастный душ.

Этап 3. Выпейте воды.

Наверное, каждый слышал этот совет. Нужно выпить стакан воды с утра для хорошей работы организма. Также вы можете добавить в воду лимон или имбирь. Таким образом, вы сможете защитить свой кишечник и выведете токсины, которые образовались в вашем организме за ночь.

Этап 4. Физическая нагрузка.

Большую роль для начала удачного дня играет физическая нагрузка. Вам нужно раскачать свои мышцы и подарить им толчок для активной работы. Поэтому вам нужно придумать свой комплекс упражнений для утренней гимнастики или найти комплекс упражнений в сети.

Этап 5. Легкий завтрак.

Для обеспечения себя энергией организму нужно кушать и получать витамины. Поэтому важно начать свой день с хорошего завтрака. Завтрак должен быть легким и питательным. Таким образом, вы не перегрузите свой организм и сможете работать более эффективно.

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Этап 6. Поднятие настроения и определение целей

Кроме упражнений для вашего тела и полезных веществ для организма, важно еще позаботиться и о психологическом аспекте. Вначале дня вы должны прописать свои цели и начать день на веселой ноте. Для этого начните каждый день писать свои цели себе в ежедневник и отмечайте, те, которые вы выполнили. Также важно развеселить себя с утра. Вы можете попрыгать или потанцевать, слушать любимую музыку или посмотреть веселый ролик в интернете. Главное выйти из утреннего уныния.

Придерживайтесь этих простых этапов, и ваше утро станет немного лучше и приятнее. В результате вы сможете начать день хорошо и прожить его на позитиве. Поэтому не забывайте, что ваш день сильно зависит от его начала и старайтесь сделать его правильным.

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