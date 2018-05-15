Как правильно просить прощения: три фразы вместо "извините"

Ошибки совершают все. К тому же они — неизбежная составляющая профессионального опыта

Научитесь просить прощения, если вы неправы. Фото: depositphotos

Напортачить на работе может каждый. Плохой день, стресс, проблемы дома могут вылиться в неприятности на рабочем месте, за которые нужно будет просить прощения у коллег или босса.

Как это сделать, не произнося слова "извините", которого в некоторых случаях может быть недостаточно, знает Work.ua.

"Я действительно был не прав"

Ошибки совершают все. К тому же они — неизбежная составляющая профессионального опыта. Важно уметь свои ошибки признавать. Нет ничего более раздражающего, чем человек, который сорвал работу отдела, делающий вид, будто все в полном порядке. Склоните голову и драматично заявите: "Был не прав".

"Что я могу сделать, чтобы все исправить?"

Логичное продолжение разговора или же вариант для случая, когда еще не все потеряно. Когда вы понимаете, что еще есть надежда превратить ситуацию из безнадежной во вполне сносную, лучше всего спросить у руководителя совета, как все исправить.

Тут сразу два плюса. Во-первых, вы покажете, что осознали масштаб бедствия и не готовы опускать руки. Во-вторых, сотрудники, которые просят других помочь советом, воспринимаются окружающими как более компетентные. Предложите свой способ, как можно все исправить.

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"Больше такого не произойдет"

Немного по-детски, но если вы действительно сожалеете о том, что сделали, то наверняка предпримете массу усилий, чтобы доказать всем, что больше подобного не допустите. Если эту фразу коллеги встретят недоверием, дополните свой рассказ подробностями: что именно вы сделаете для того, чтобы ситуация не повторилась.

Чем раньше вы извинитесь, тем лучше. Безусловно, если вы на эмоциях, лучше переждать, дать себе остыть и лишь потом извиниться, но слишком затягивать тоже не стоит. Во-первых, вы можете перегореть, а во-вторых, ваши извинения могут оказаться уже не актуальными.

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