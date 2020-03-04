Как правильно путешествовать с маленьким ребенком: личный опыт украинской актрисы

Аня Гресь рассказала, чем отличается отдых с ребенком и без него

Появление ребенка в семье – это вовсе не причина ставить крест на путешествия. Именно так считает актриса шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV Аня Гресь. Более того, она вместе с мужем (Роман Грищук – экс-руководитель шоу "Мамахохотала" и нардеп, – ред.) решили приучать своего первенца к путешествиям с самых ранних лет. Аня Гресь рассказала, чем отличаются путешествия с ребенком и без него, и что нужно учитывать молодым родителям, планируя отдых с малышом в другой стране.

Аня Гресь с ребенком Фото: пресс-служба

Аня, до рождения сына вы с мужем много путешествовали. Можно сказать, что с появлением в семье малыша путешествия отошли на второй план в вашей жизни?

Нет, это точно не про нас! Мы приобщаем малыша к путешествиям с пеленок. Я уже жду наше следующее путешествие.

Каким было первое путешествие сына?

Мы поехали вместе с родственниками на Новый год в Турцию. Мы отдыхали 10 дней. Получилась отличная смена обстановки: там тепло, красиво, недорого и при этом – недалеко. В случае чего, могли бы быстро вернуться в Киев.

У тебя были опасения или страхи перед тем, как лететь первый раз с малышом в другую страну?

Я перед полетом очень переживала, что малыш будет в самолете плакать, тем самым мешать другим пассажирам. Даже взяла с собой 2 пакета одноразовых беруш для такой ситуации! Но малыш мирно посапывал при перелете и туда, и обратно. Он был совсем еще маленький, да и перелет был ночной.

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Как и чем отличается формат путешествий с ребенком и без него?

Путешествуя с ребенком, нужно тщательнее все планировать и брать с собой больше вещей. Чисто с ручной кладью, как мы ездили раньше, путешествовать уже не получится. Плюс нужно подстраиваться под малыша: под его сон, бодрствование и кормление. А еще закладывать намного больше времени на сборы, чем это было раньше.

Посоветуй, что в первую очередь нужно учитывать, собираясь с ребенком на отдых?

Лучше взять с собой еще кого-то, потому что если вы едете сами, то отдыха как такового не получится. Малышу нужен постоянный присмотр и внимание. Благо мы ездили с родственниками и всем всегда было весело, смогли отдохнуть по очереди.

Какие страны и города вы хотите посетить с мужем и сыном в следующий раз?

Я бы очень хотела в январе следующего года поехать на зимовку в теплые края на месяц-два. Всегда об этом мечтала, да и малышу это пойдет на пользу. А в остальном, как получится. У Ромы сейчас такая работа, что уже не получится поехать, как только захотим, как это было раньше.

Как ты относишься к идее, что молодым родителям крайне важно отдыхать от всех только вдвоем? Ты рассматриваешь такой формат отдыха?

До этого вопроса не рассматривала такой вариант, а сейчас задумалась! Я бы очень хотела! Отправиться куда-то только вдвоем и .... поспать! А потом уже все остальное.

Аня Гресь с сыном Фото: пресс-служба

Кто в вашей семье отвечает за планирование отпуска? Как вы обычно выбираете место, куда полетите?

За все отвечает Рома, огромное спасибо ему за это. Он планирует маршрут, покупает билеты, бронирует гостиницы. Я не умею этого делать, не моя сильная сторона, в отличие от него. Я полностью ему доверяю, и он замечательно справляется.

Как относишься к возможным форс-мажорам в поездке?

Всякое бывает. Главное в такие моменты не терять контроль над эмоциями и максимально быстро все решить, не вдаваясь в панику.

Что нужно знать (делать), чтобы семейный отдых не был скучным и понравился всем?

Менять виды отдыха и не лежать тюленем на пляже. Хотя именно сейчас я бы от этого не отказалась. Рома мой идеальный спутник. Нам всегда вместе очень комфортно, и мы всегда хотим одного и того же. Моменты активности одновременно меняются моментами "хочу позалипать в телефоне в тишине" – и это очень здорово.

Почему путешествовать с ребенком – это круто?

Это усиливает вашу связь и с ребенком, и с партнером. Скрепляет вашу команду, привносит положительные эмоции и воспоминания. А если что-то пошло не так, то вы вместе преодолеваете это препятствие и становитесь еще дружнее. Путешествуйте, сколько той жизни! Мир такой большой и замечательный!

И напоследок хочу сказать: мне всегда было важно не то, какого бренда у меня сумка, а то, как быстро мне нужно будет менять загранпаспорт.

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