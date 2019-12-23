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Как правильно разговаривать с подростками про тело, секс и безопасность в интернете: советы доктора

Девочка в возрасте 8-10 лет проходит латентную стадию формирования либидо

Как правильно разговаривать с подростками про секс Фото: Pexels

Чтобы ребенок чувствовал поддержку, понимание своих родителей и приходил к ним за советом, важно выстроить доверительные отношения и не бояться обсуждать щепетильные темы. Сегодня.Lifestyle расспросили кандидата медицинских наук, акушера-гинеколога и основательницу образовательного проекта "dr.Silina Школа женского здоровья" Наталью Силину, как правильно разговаривать с ребенком-подростком о теле, гигиене и безопасности в интернете.

Что такое половое воспитание и почему оно нужно в любом возрасте – смотрите видео:

Как пояснить девочке-подростку, что важно любить свое тело и не нужно истязать себя диетами и спортом, чтобы выглядеть, как знаменитость?

Девочка в возрасте 8-10 лет проходит латентную стадию формирования либидо. Это потрясающий период, когда девочка еще слышит маму и, главное, учится на примере мамы, как заботиться о себе, о своем теле. Девочки в этом возрасте, как в зеркале, отражают свою маму и впитывают ее поведение. Если мама не питается правильно сама или курит в присутствии дочери, рассчитывать на формирование другого типа поведения не стоит.

Именно поэтому я провожу семинар для мамы и дочки, где совместное выполнение упражнений позволяет маме прочувствовать, насколько она – пример для дочки.

Заведите традицию заботиться о своем теле вместе один раз в неделю. Это может быть совместная гимнастика или танцы дома. Может быть культурный поход (интересная выставка на злободневную тему).

Важна традиция заботы о здоровье – ментальном, физическом.

Очень важная вещь, которая изменила мою жизнь. Развивайте свои вкусовые рецепторы и внедряйте в свою семью культуру питания. Слово "диета" уже давно утратило свое классическое значение и превратилось в ужасную, деформирующую психику моду на "инстаграмный" образ женщины, девушки и подростка. Мы, доктора, используем лечебное питание, например, при таком заболевании пациента, как синдром поликистозных яичников. С детства используйте правильные термины в разговоре с ребенком. И тогда в подростковом возрасте будет легче преодолевать стандарты соцсетей.

Найдите семейного доктора или гинеколога, который доступно и, если надо, с помощью рисунков расскажет, почему диета – это вредно. Без помощи специалиста не обойтись. Ищите своего доктора, с которым вы вместе заодно.

Как правильно разговаривать с ребенком о сексуальности и первом сексе? В каком возрасте этот разговор будет уместен и понятен ребенку?

Половое воспитание подразумевает четкую градацию знаний согласно возрасту. Про секс ребенку в 6 лет достаточно знать, что это когда мама и папа тесно друг к другу прижимаются и делают друг другу приятно. А иногда секс между мужчиной и женщиной происходит для появления ребеночка. Детей в этом возрасте в действительности не беспокоят анатомические подробности.

Наталья Силина Фото: пресс-служба

В Украине средний возраст сексуального дебюта – 14 с половиной лет. Поэтому о сексе и его функциях, а также об инфекциях, которые передаются половым путем, необходимо поговорить до этого возраста. Важно объяснить понятия эмоциональной и физиологической готовности организма подростка к сексу.

Перед обсуждением с дочерью разницы между сексуальностью и сексапильностью мама должна сама разобраться с этими терминами. Вспомнить, как у нее проходил подростковый период, свои первые симпатии, первый секс, и если эти темы вызывают много стыда и смущения, проговорить это со специалистом. Очень важно, чтобы собственный травматичный опыт и свои чувства мама не проецировала на дочь.

Вопрос о гигиене подростка – почему понимать ее важность нужно не только детям, но и их родителям?

Правильная гигиена – это профилактика нарушений здоровья. Пример: регулярная профилактическая чистка зубов на приеме у вашего стоматолога является отличной профилактикой развития определенных сексуальных дисфункций у мужчин.

Занимаясь вопросами женского здоровья более 16 лет, вижу, что большинство проблем со здоровьем у женщин уходит корнями глубоко в детство. Нарушение интимной гигиены в раннем детстве – это почва для формирования хронических воспалительных заболеваний наружных и внутренних половых органов.

Ежедневное мытье тела два раза с использованием геля для душа нарушает защитный липидный слой кожи и снижает ее защитные свойства. И так по каждой части человеческого тела. Правильный уход за интимной зоной, ротовой и ушной полостью, кожей лица – залог здоровья в любом возрасте.

К примеру, неправильное обрезание ногтей у человека с обменными нарушениями приведет к развитию гнойничковых образований на ногтевом ложе. Молочница у женщин в большинстве случае возникает вследствие ношения трусов-стрингов и использования гелей для душа и антибактериальных средств для вульвы. Тема гигиены бесконечна! Поэтому очень важно найти своего семейного доктора и своего гинеколога для себя и дочери и без стеснения обсудить все деликатные вопросы и быть здоровыми.

Наталья Силина Фото: пресс-служба

Безопасность в интернете и запрет на пересылку интимных фотографий – как доходчиво пояснить ребенку об этом?

Любая фотография, которая высылается в социальных сетях, теряет приватность. Сядьте с дочерью или сыном и обговорите правила переписки и общения в соцсетях. За фотографией Instagram-аккаунта может находиться человек с нарушениями психического здоровья, поэтому никакой личной информации. Фото, полученные со взломанного аккаунта, могут быть размещены на порноресурсах. Уже в подростковом возрасте нужно рассказать о таких видах фото и видео. И объяснить, что их контент не имеет совершенно ничего общего с реальностью. Отберите типы фото, которые можно высылать в интернете. На примере дети лучше понимают, что можно, а чего нельзя. Обсудите понятие секстинга. Секстинг – это отправление в личные сообщения фотографий с обнаженными гениталиями. А это уже вторжение в личное пространство человека. Объясните, что такое баннерная реклама и что после нажатия на нее на экране может появиться картинка со сценами насилия, агрессии, обнаженными гениталиями. Не употребляйте слов с прямыми запретами. Можно использовать фразу: "А это может вызвать у тебя чувство дискомфорта/ тошноты, отвращения..."

Ранее мы выяснили, как родителям правильно реагировать на нытье ребенка и чего нельзя делать.

Все подробности в спецтеме Вопросы сексуальности: то, о чем стесняемся спросить

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