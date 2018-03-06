Как правильно разговаривать с ребенком о сексе: советы психолога

Сегодня, 11:44

Не углубляйтесь в подробности, пока ребенок сам не спросит. Продолжайте понемногу выдавать информацию

Не придумывайте сказок про аистов и капусту. Фото: pixabay
Не придумывайте сказок про аистов и капусту. Фото: pixabay

Тема секса – довольно щепетильная и важно обсудить этот вопрос с детьми до того, как они увидят или узнают это из каких-то сомнительных источников и сделают неправильные выводы.

Как правильно разговаривать с детьми о сексе, рассказывает детский психолог Ольга Крамаревич.

1. Только правда! Не придумывайте сказок про аистов и капусту, если хотите сохранить доверие в отношениях с ребенком, и если не хотите, чтобы малыш впоследствии начал искать информацию из других источников (улица, Интернет ...) Единственно правильный ответ: "Я тебя родила", или "Мы с папой тебя родили".

2. Отвечайте на языке, понятном ребенку (в зависимости от возраста). Трехлетнему малышу скажите "Я тебя родила", "Ты жил в животике у мамы, а потом появился на свет". Старшим детям рассказывайте, называя вещи своими именами

3. Выдавайте информацию порциями. Не спешите с деталями и глубокими объяснениями, пока ребенок сам не уточнит, что его интересует. Малышу может быть достаточно вашего ответа "Я тебя родила". Не углубляйтесь в подробности, пока ребенок сам не спросит. Продолжайте понемногу выдавать информацию. Ребенку нужно время, чтобы "переварить" услышанное. Малыш сам спросит вас, когда освоит то, что уже услышал.

4. Называйте вещи своими именами. Части человеческого тела имеют свои названия. Пенис, вагина – не стесняйтесь употреблять эти слова в разговоре с детьми от 5 лет. Ребенок должен понять, что это не шутки, а достаточно серьезные темы.

5. Если не знаете, что ответить, так и скажите! Попросите дать вам немного времени, чтобы собраться с мыслями и сформулировать ответ. Подготовьтесь, и обязательно вернитесь к этому разговору, даже если малыш уже забыл.

6. Не забудьте подчеркивать, как сильно любили мама с папой друг друга, прежде чем захотели сыночка/дочь. И любят до сих пор!

7. Если вам стыдно, неловко, неудобно, дайте почитать книгу, или почитайте вместе. Чтобы преодолеть смущение, попробуйте рассказывать так, будто это урок анатомии для малыша (делайте поправки на возраст).

8. Помните, что лучше ребенок узнает от вас обо всех интимных подробностях, чем найдет ответы у других, не совсем приемлемых, источников.

Ранее психолог рассказала, почему дети воруют и как с этим бороться. Что бы ни случилось, дети и другие члены семьи не должны подвергаться насилию и презрению.

Тем временем другие ученые выяснили, что зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы:
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Дитячий психолог

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