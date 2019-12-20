Эксклюзив

Как правильно разговаривать с ребенком о сексуальности и первом сексе: советы родителям

Наталья Силина пояснила, когда это уместно делать

Когда уместно говорить с ребенком о первом сексе Фото: Pexels

Половое созревание стартует у детей в среднем в 9-12 лет. И в возрасте 8 лет важно обсудить с ребенком изменения, которые будут происходить в теле по мере взросления. Об этом Сегодня.Lifestyle рассказала кандидат медицинских наук и акушер-гинеколог Наталья Силина. Она также пояснила, как правильно разговаривать с ребенком о сексуальности и первом сексе.

Как звезды разговаривают с детьми о сексе – смотрите видео:

По данным исследований, проведенных UNICEF, более 70% детей- подростков хотят знать больше про менструацию и каждая вторая девочка подвергалась насмешкам и унизительным замечаниям на эту тему.

"Для профилактики таких ситуаций важно ознакомить детей с физиологическими процессами именно до того, когда случиться первая менструация (менархе) и первая поллюция", – поясняет Наталья и отмечает, что важно знакомить ребенка с анатомией и физиологий обоих полов.

Эксперт также пояснила, в каком возрасте будет уместно говорить с ребенком о первом сексе и сексуальности, и как правильно это делать.

"Половое воспитание подразумевает четкую градацию знаний согласно возраста. Про секс в 6 лет ребенку достаточно знать, что это процесс когда мама и папа тесно друг другу прижимаются и делают друг другу приятно. А иногда секс между мужчиной и женщиной происходит для появления ребеночка. Детей в этом возрасте действительно не беспокоят анатомические подробности", – поясняет Наталья.

Как правильно разговаривать с ребенком о сексуальности Фото: Pexels

В Украине средний возраст сексуального дебюта 14,5 лет. Поэтому про секс и его функции и про инфекции, которые передаются половым путем необходимо поговорить до этого возраста, отмечает Силина.

Эксперт также подчеркнула важность информации про эмоциональную и физиологическую готовность организма подростка к сексу.

"Перед обсуждением с дочерью разницы между сексуальностью и сексапильностью мама должна сама разобраться с этими терминами. Вспомнить как у нее проходил подростковый период, свои первые симпатии, первый секс и если эти темы вызывают много стыда и смущения, проговорить это со специалистом", – советует Наталья и поясняет, что это важно для того, чтоб собственный травматичный опыт и свои чувства мама не проецировала на дочь.

Тем временем мы выяснили, как родителям правильно реагировать на нытье ребенка и что нельзя делать.

Все подробности в спецтеме Вопросы сексуальности: то, о чем стесняемся спросить

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.