Как правильно реагировать на негатив

Не бойтесь говорить правду о ваших ощущениях

Не обращайте внимание на негатив. Фото: pixabay

Негатив в нашей жизни может проявится в любой момент, ждем мы его или нет. Поэтому важно научиться правильно на него реагировать.

Как бы мы ни были настроены на то, что на общественное мнение не стоит обращать внимание, и оно ничего не стоит, все равно любое негативное слово в наш адрес задевает.

Зачастую обидные слова, адресованные нам, носят сугубо эмоциональную окраску. В таком случае, их содержание не должно вас волновать, ведь человек произносит их либо из-за скрытой обиды, либо из-за гнева. Более того, нельзя исключать его стремление самоутвердиться за счет вас и ваших недостатков. В таком случае не стоит спорить с точкой зрения вашего оппонента, ведь он имеет полное право так думать. Сконцентрируйтесь на том, что он чувствует. Скорей всего, вы не являетесь причиной его плохого настроения, а просто попались под руку. Сейчас ему необходима ваша поддержка и уважение его чувств. Согласитесь, не с контекстом, а с его ощущениями.

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Ваше видение ситуации не интересует человека, погрязшего в гневе. Свои мысли стоит пока что оставить при себе, у вас еще будет возможность их высказать. Но все же если вы не хотите показаться слабым и не умеющим отвечать на оскорбления, то существует несколько вариантов специально для вас.

Когда вы соглашаетесь с реакцией вашего собеседника, вы как бы поддерживаете его и показываете, что его мнение тоже важно. В данном случае слова не играют никакой роли. Порой они не носят никакой смысловой нагрузки и сказаны для того, чтобы высказать свои эмоции. Мнение окружающих всегда субъективно и не основано на каких-либо фактах. У каждого оно формируется на основе предыдущего опыта и восприятия мира и людей вокруг. А то, что оно не сходится с вашим, вполне естественное явление.

Не бойтесь говорить правду о ваших ощущениях. Если вам неприятно, вы в праве сказать об этом. Так вы не только прекратите процесс принижения своей персоны, но и не позволите разгореться конфликту.

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Каждый человек имеет право на то, чтобы высказывать свои эмоции. Только зачастую способ для этого подбирается неудачный. Когда мы сфокусированы на своих чувствах, мы можем нарушать зону комфорта другого человека. Такое поведение нужно корректировать, однако, что сделано, то сделано. Возможно, вас задели слова, но ни в коем случае нельзя давить в ответ. Признайте, что злиться может каждый.

Для того, чтобы не позволить разгореться конфликту и взаимным упрекам, нужно создать соответствующую атмосферу. Вы можете повлиять на собеседника так же, как и он на вас. Предпочитайте мягкость и спокойствие гневу и эмоциональности. Вы покажете, что не являетесь жертвой. Так вы не только избавитесь от причины срываться именно на вас, но и сохраните позитивные отношения.

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