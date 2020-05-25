Как правильно реагировать на слезы других людей: советы психолога

Слезы – это естественный защитный рефлекс любого человека

Каждый из нас волей-неволей оказывался в ситуации, когда коллега проявлял эмоции слезами или сидящий в поезде попутчик плакал полдороги, или подруга, рыдая, рассказывала вам о трудностях в ее жизни, или мужчина проявил минутную слабость и поделился накопленным. Согласитесь, ситуаций бывало много.

Не мудрено, ведь слезы – это естественный защитный рефлекс любого человека. С их помощью новорожденные коммуницируют с матерью, а взрослые – реагируют на позитивный или негативный стресс. И совершенно не важно, какими эмоциями вызваны слезы – положительными или негативными – они помогают эффективнее избавиться от напряжения и восстановиться любому человеку. Однако нам, наблюдателям этих неловких моментов, иногда не очень понятно как же именно себя вести, оказавшись рядом. Психолог Марина Журбенко рассказала, как правильно реагировать на слезы других людей.

Как правильно реагировать на слезы окружающих Фото: Pixabay

"Прежде, я хочу сказать, что слезы бывают вызваны разными эмоциями и проявляться из состояния отчаяния, печали, горя, радости, тревоги, боли, смеха и так далее. Самые опасные, на мой взгляд, слезы жалости к себе, поскольку именно они часто становятся причиной затяжной депрессии или дистимии. Важно постараться их прочувствовать и увидеть, так как от этого зависят все дальнейшие действия наблюдателя", – пояснила эксперт и назвала первые важные действия в этой ситуации.

Во-первых, нужно дать человеку успокоиться. Постарайтесь не акцентировать внимание на слезах. Не бросаться в магазин за салфетками, которых не оказалось под рукой или в аптеку за успокоительными. Достаточно просто сесть рядом и молча налить воды в стакан.

Во-вторых, стать активным слушателем и постараться при этом быть в зрительном контакте. Если человек находиться в почти истерическом состоянии – установите зрительный контакт, создайте для него условную безопасность, или запрет на дельнейшие агрессивные действия. В любом случае, продолжайте слушать, не споря, не перебивая, не уговаривая ни в чем, что бы не случилось.

В-третьих, задайте ему вопрос: "Чем я могу тебе сейчас помочь?". В этот момент самая крохотная услуга может быть гораздо ценней, чем все поглаживания вместе взяты. Если это коллега – можно предложить помощь в проекте, если подруга – предложить совместное чаепитие или прогулку, чтобы она смогла отвлечься, если попутчик – можно предложить платок. Но, опять же, не стоит забывать о возможном ущербе. В ситуации, когда вы реально не можете оказать услугу, попросите помочь того, кто может это сделать. Ведь очень глупо отдавать последние деньги, когда они могли стать, например, проездом для вас самих.

Не забываем про треугольник Карпмана и роли спасателя. Нельзя "причинять" добро и заниматься нездоровым альтруизмом.

Последнее и самое важное: если вы стали свидетелем чьих-то слез, ни при каких обстоятельствах не советуйте ничего и не оценивайте никого. Ваше задание состоит в том, чтобы разделить состояние плачущего и дать четко понять, что вы сопереживаете ему и понимаете как ему плохо.

Как реагировать на слезы других людей Фото: Pixabay

"Поверьте, меньше всего на свете в этот момент ему хочется слушать о том, как он неправильно поступил в той или иной ситуации. Анализировать почему так случилось совершенно не время. Большинство из нас и так знает где и в каком месте он оплошал", – пояснила Марина.

По словам психолога, когда мы договариваемся о правилах в разговоре и откровенно говорим о тех местах, на которые нельзя нажимать из-за чрезмерной чувствительности – мы строим самые крепкие и длительные взаимоотношения. А если еще и соблюдать все эти правила и по отношению к себе, то можно запустить своего внутреннего терапевта, а он способен оказать ту же помощь, что и психотерапевт.

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