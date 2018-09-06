Как правильно спорить с любимым человеком, чтобы дело не закончилось разрывом

Намного проще признать крах отношений, чем пытаться их сохранить

Научитесь решать конфликты. Фото: depositphotos

Споры и ссоры случаются в каждой паре. У кого-то они происходят чаще, у кого-то – очень редко. Но важно здесь другой – умение закончить конфликт и пережить его без потерь.

Важно понимать, что стремление к победе — плохая политика по отношению к любимому человеку.

Вместе сильнее, чем по отдельности

В большинстве случаев мы не замечаем, как позволяем конфликту достигнуть своей критической точки. Поэтому нужно остановиться и сделать глубокий вдох. Возможно, проблема не такая уж и масштабная, как бы подумали. Более того, в конфликте виновны оба партнера.

Существует такое понятие, как степень взаимозависимости. Например, вы не можете решить, копить ли на квартиру или лучше снимать. Безусловно, это важная тема, которая требует внимания, но ни в коем случае не ваших нервных клеток. Такие обсуждения могут продолжаться бесконечно, а конфликтность только продлит процесс принятия решения.

Важно понимать, что любое авторитарное решение не выход из сложной ситуации. Поэтому стоит заняться поисками компромисса.

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Все сложнее, чем кажется

Ссоры и конфликты перестанут приносить боль и страдание только тогда, когда вы осознаете их важность. Ведь они — это попытки получше узнать друг друга. В такие моменты ваши мнения встречаются на поле боя, вот только важно уйти с него вместе, держась за руки. Однако такой способ подходит только тем, кто готов меняться ради укрепления отношений и партнера.

Существует два типа мышления, которые верны в разных ситуациях. Первое, а именно фиксированное мышление, говорит о том, что ни мир, ни люди в нем не способны меняться. А если с ними происходят какие-то метаморфозы, то так кажется только внешне. Развивающееся мышление, возможно, присуще людям в розовых очках, однако и в нем есть доля правды. Согласно ему, мы меняемся постоянно, ведь на нас не прекращает влиять внешний мир. Именно этот способ мышления говорит о том, что не существует идеальной любви и второй половинки. Вы способны ее построить с любым человеком.

Спор может выглядеть и как позитивный аспект ваших отношений. Да, вы не можете сойтись на чем-то одном. Но это не мешает вам любить друг друга. Намного проще признать крах отношений, чем пытаться их сохранить. Только тогда, когда вы научитесь находить в себе силы выходить на конструктивный путь, вы сможете проходить через огонь и воду

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