Как правильно выбрать мужа для счастливого замужества: пять важных факторов

Руководствуйтесь не только чувствами, но и здравым смыслом

Без любви брак создать будет сложно Фото: Pexels

В жизни каждой женщины приходит момент, когда перед ней стоит важный выбор – выходить замуж за этого мужчину или нет. Чтобы сделать правильный выбор, помимо своих чувств к мужчине, необходимо также учитывать пять других факторов.

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Ваши ценности совпадают

У вас с вашим мужчиной должны быть одинаковые или очень схожие ценности. У кого-то очень обострено чувство справедливости, другой – верит только в удачу, а кто-то верит только в себя и свои возможности. Ваши ценности не могут быть абсолютно разными.

Отношение мужчины к вам

Многие женщины думают, что влюбляются в мужчин, а на самом деле – в отношение мужчин к вам. Это доказали уже и многие психологи. Поэтому обращайте внимание на то, насколько качественно мужчина относится к вам, а не на то, как мужественно он выглядит.

Отношение к окружающему миру

Наблюдайте, как ваш мужчина обращается к окружающим – пожилым людям, детям, животным. Потому что есть мужчины, которые нетерпимы и раздражительны по отношению к окружающим, и есть риск, что это со временем может задеть и вас. В период влюбленности все немного иначе, чем в быту.

Плюсы и минусы

Если вы уже решили связать свою жизнь с этим мужчиной, обратите внимание на все его плюсы и минусы. Только не нужно потом сразу тыкать ему на его промахи. Его минусы нужно воспринимать как поле для вашей работы, и, возможно, даже они будут развивать вас как мудрую женщину. Кроме того, это будут маркеры, чтобы понять, сможете ли вы мириться с этими минусами каждый день.

Отношение мужчины к быту

Быт – это большая совместная часть вашей будущей жизни. Есть мужчины с поведением маленьких мальчиков – я тут поиграю, но убирать не буду. То есть мужчина готов зарабатывать и содержать семью, но бытовые вопросы для него не существуют. Тут нет ничего криминального, но важно понять, как все организовать, чтобы всем было комфортно.

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