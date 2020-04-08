Как правильно знакомиться в интернете: практичные советы

Карантин не станет помехой новым знакомствам и общению

Теплая погода, солнце, на улице вовсю красуется весна, а мы вынуждены сидеть дома из-за коронавируса, который и стал причиной общенационального карантина. Продлиться он еще до 24 апреля, поэтому времени, пока все сидят по домам, еще много и использовать его нужно с пользой. Например, для виртуальных знакомств и общения.

Как правильно знакомиться в интернете Фото: Depositphotos

Сейчас очень много различных каналов, с помощью которых можно завести онлайн-знакомство. Вот только, как ими воспользоваться, чтобы попасть на адеватного человека и не испортить себе настроение, знают не все.

Вашему вниманию практичные советы, как правильно знакомиться и общаться в интернете.

1. Приведите в порядок вашу страницу

Ваша страничка в соцсетях или на сайте знакомств не должна быть пустой, но и не перегруженной различной информацией, фотографиями и всевозможными репостами. Помните, что это ваше "лицо", которое очень многое может о вас рассказать. При этом не старайтесь слепить какой-то идеальный образ – будьте собой.

2. Поставьте красивую фотографию на аватарку

Фотографии в профиле важны, но ваша аватарка – это первое, на что все обращают внимание. Ни в коем случае не ставьте котиков или снимки знаменитостей – это худшее решение для выбора. На аватарке должна быть ваша актуальная, а не четырехлетней давности, фотография, где видно ваше лицо.

По статистике женщины считают более привлекательными мужские фотографии в профиль, а мужчины – женское лицо анфас.

3. Правило "первого лайка"

Если вы хотите привлечь внимание человека, который вам понравился – поставьте ему лайк под понравившемся фото. Причем это правило работает как для девушек, так и для парней.

Но не забывайте про чувство меры – не стоит лайкать все подряд. И, если нет ответной реакции, подождите хотя бы день. А затем можете оставить и комментарий под постом.

4. Будьте сдержанны и доброжелательны

Когда общение завязалось, старайтесь вести себя естественно – не заваливайте человека вопросами и рассказами, но и не старайтесь быть слишком сдержанными и холодными. Во время общения вы сможете узнать немного друг друга, если, конечно, ваш объект желания также проявляет интерес к регулярному общению.

5. Переводите виртуальное общение в реальное

Карантин не навсегда и скоро закончиться, поэтому, если вам приятно общаться с человеком, у вас схожи ценности и желания, переводите ваше общение с виртуальности в реальность. Скорее всего, ощущение от общения в жизни будет отличаться от общения в интернете, но если это все же ваш человек – то все сложиться удачно.

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