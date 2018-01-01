Как предотвратить развод: 10 проблем брака, которые можно решить

Адвокат по разводам советует не выходить замуж за "перспективных парней": "Нет ничего глупее браков на вырост"

Постарайтесь сохранить семью. Фото: pixabay

Сохранить брак и избежать развода возможно, если в паре каждый начнет работать над собой. О том, как решить наиболее распространенные проблемы в браке, рассказывает голливудский адвокат по разводам из Davidoff Hutcher & LLP Citron Роберт Дж Льюис, передает Лиза.

Правило 1. Что видишь – то и получишь

"Не выходите замуж за "перспективных парней", — советует Роберт Дж Льюис. — Нет ничего глупее браков на вырост, это куда хуже, чем покупать джинсы на размер меньше: и вы не похудеете, и ваш партнер лучше не станет. Да, это не то, что советует вам мама или женские журналы, но весь мой юридический опыт подтверждает: вы всегда получаете лишь то, что видите. Если вас что-то не устраивает в вашем избраннике, не утешайте себя мыслью: "Со мной он станет лучше и добьется большего". Человек развивается так, как хочет сам. Некоторое время вы можете подталкивать его в нужном вам направлении, но рано или поздно он или заартачится и прекратит движение, или подаст на развод. Так что или любите человека таким, каким он есть, или уходите, не дожидаясь свадебных колоколов".

Правило 2. Для драки нужны двое

В разводе всегда виноваты обе стороны, утверждает юрист. Те, кто думает иначе, обречены на несчастливые отношения и в следующих союзах. "Развод – это горький опыт, но он позволяет задуматься над тем, что вы сделали не так, — подчеркивает Роберт Дж Льюис. – Может даже оказаться, что вы… изначально выбрали не того человека!"

Правило 3. Люди меняются – в плохую или хорошую сторону

И это никоим образом не противоречит правилу №1: речь идет о том, что человек меняется САМ. Эти изменения происходят с человеком с течением времени и под воздействием целой совокупности внешних факторов: состояние его здоровья, экономическое положение семьи, переезды, рождение детей и др..

"Ожидать того, что с вами по жизни пройдет тот, кого вы выбрали еще в студенческие годы, нельзя, — предупреждает Роберт Дж Льюис. — Чтобы избежать разочарований, будь гибче, старайтесь резко не отвергать произошедшие в партнере изменения. Присмотритесь, возможно, все не так плохо, как кажется с первого взгляда. И не забывайте – вы и сами изменились с течением времени".

Правило 4. Слишком поздно бывает только для покойника

"Вы всегда можете попытаться спасти ваш брак, — уверяет Роберт Дж Льюис. — В любом возрасте и на любом году семейной жизни. Отложите в сторону обиды и эмоции и поговорите с супругом откровенно – так, как если бы обсуждали развод друзей. Взвесьте совместно все "за" и "против" развода – возможно, вы оба решите взять тайм-аут и сохранить ваши отношения еще некоторое время для трезвого размышления. А это уже шаг навстречу друг другу".

Правило 5. Маленькие дети – большие проблемы

Как бы цинично и горько эти ни звучало, но, по уверению Роберта Дж Льюиса, примерно 1/3 браков распадается в первые 3 года после рождения ребенка. Особенно, если ребенок родился в первый год брака.

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"Появление третьего члена семьи – серьезное испытание, и если вы оказались не готовы к тому, что малыш полностью изменит всю вашу жизнь, просто скажите себе: "Да, все изменилось, я пока не понимаю, как мы с этим справимся, но давай просто проживем этот ответственный период", — советует юрист. — Три года – это не такой большой срок для тех, кто клялся друг другу в вечной любви. Как правило, к тому времени, когда ребенку исполняется три года, молодые родители приходят в себя, и жизнь налаживается. Мало того – они даже начинают снова получать от нее удовольствие!".

Правило 6. Все сказанное вами (и тем более – написанное) может быть использовано против вас

Эта знаменитая фраза американских детективов работает и в случае развода: любые твои слова, брошенные сгоряча в присутствии свидетелей, гневные смс или язвительные посты в соцсетях могут обернуться против тебя.

Юрист подчеркивает: разрушение репутации партнера может рикошетом ударить по тебе. Например, подорвав его репутацию в деловых кругах, ты можешь спровоцировать потерю им работы, а это, соответственно, лишит его возможности выплачивать алименты.

Распуская слухи, что твой супруг – плохой отец, ты настраиваешь против себя его семью и друзей и, тем самым, разрушаешь родственные и дружеские связи ваших детей. Да и общественное мнение всегда в результате остается на стороне того, кто не унижает себя поливанием грязью партнера.

Правило 7. Развод – это не наказание

Часто у одного из ссорящихся супругов возникает соблазн пригрозить или "наказать" разводом второго за все, в чем тот провинился. Так сказать, заставить заплатить моральными страданиями (а иногда – и материальным ущербом). Большая ошибка! "Как правило, ценность брака велика именно для того, кто грозит разводом, — объясняет Роберт Дж Льюис. – В то время второй супруг может воспринять развод как… избавление".

Правило 8. Мама, не делайте драму!

Если дела семьи плохи, ссоры и скандалы — привычные явления. Однако, когда доходит дело до судебных разбирательств, эмоции, как говорится, к делу не подошьешь.

"Меньше эмоций – больше фактов, — советует юрист. – Муж поднимал на вас руку? А где зафиксированные вызовы полиции и снятые побои? Жена настраивает против вас детей? Кто может подтвердить ваши слова?"

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"Если вы знаете, что ваши неблаговидные поступки вторая половинка готова зафиксировать официально, вы вряд ли станете распускать руки. Не слишком хорошая мотивация для приличного поведения, но лучше уж так, не правда ли? А там, глядишь, и привыкнете вести себя цивилизованно", — замечает Роберт Дж Льюис.

Правило 9. Измена – это не проблем, проблема – это ложь

Как бы это странно не звучало, но Роберт Дж Льюис не считает измену партнера однозначным основанием для расторжения брака: "Неожиданная измена может случиться и именно умение партнеров пережить ее, сделать выводы и сблизиться еще больше говорит о зрелости отношений. Да, это горький опыт, но иногда он сравним с хирургическим вмешательством, способным выпустить скопившийся гной нарыва наружу и оздоровить организм. А вот постоянный обман, ложь в мелочах, различные ухищрения и финансовые махинации, недоверие в вопросах недвижимости – это серьезные симптомы того, что ваш любовный корабль дал течь. Значит, пришло время серьезно взглянуть на фундамент ваших отношений и заняться заделкой трещин. Или принять к сведению, что путешествуете на "Титанике" и отправиться собирать вещи".

Правило 10. Не старайтесь быть моложе – старайтесь быть менее сварливыми

"Вы никогда не задумывались, почему вы вышли замуж за этого парня? Да потому, что считали его самым лучшим! – говорит Роберт Дж Льюис. — И если спустя 20 лет брака ваш муж неожиданно увлекся молодой секретаршей, это не говорит о том, что вы постарели и стали менее привлекательными – это говорит о том, что вы больше не считаете его привлекательным".

По мнению юриста, часто браки сорокалетних распадаются потому, что супруги начинают воспринимать свои отношения как привычные, они не стараются постоянно радовать друг друга, говорить вдохновляющие и поддерживающие слова. И если такие слова для кого-то из них находятся где-то на стороне, велика вероятность, что человек потянется к их источнику.

Тем временем Анфиса Чехова прокомментировала развод с мужем: "Я была счастлива все семь лет".