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Как преодолеть чувство тревоги: психолог назвала пять действенных методов

Постоянно повышенный уровень тревоги вызывает выброс гормона кортизола

Варвара Левская
Сегодня, 08:16

Время от времени испытывать тревогу для человека вполне нормально. Но теперь, когда плохих новостей так много, тревожность превращается в настоящую угрозу для здоровья. В самой большой "группе риска" – жители крупных городов. У них на 21% выше риск появления тревожных расстройств, чем у тех, кто живет в сельской местности. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" психолог рассказала, как преодолеть чрезмерное беспокойство.

Как преодолеть тревогу – смотрите видео:

Тревога – это защитная реакция организма человека на раздражители извне. Но постоянно повышенный уровень тревоги вызывает выброс гормона кортизола. Как следствие – непрерывный стресс. Психолог Наталья Подлесная советует не замалчивать свою тревогу.

"Признайте свою тревогу и озвучьте ее же друзьям, которые могут вас выслушать, понять, но которые не будут вместе с вами ее раздувать", – советует эксперт.

Во времена чрезмерного беспокойства стоит также вспомнить о любимых композиторах, советует психолог.

Слушайте много музыки. Без слов – то есть, я не о песнях сейчас, а о классической музыке, джазовой, симфонической.

Во время длительного карантина не лишним будет достать коврик для занятий спортом. И тревожность уменьшится, и о фигуре позаботитесь.

"Занимайтесь гимнастикой. Если вы делали 5 минут упражнения, то сейчас делайте 25. Если в пять раз больше будете двигаться, тревога тоже будет растворяться, – говорит психолог.

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По ее словам, можно также выбрать менее энергозатратный способ самоуспокоения – медитацию. Это одно из лучших лекарств для снятия тревоги, заверяет эксперт.

Если же самостоятельно преодолеть тревогу не удалось, всегда можно обратиться за помощью к специалистам. И стесняться тут нечего.

Как справится с тревогой во время эпидемии
Как справится с тревогой во время эпидемии
Фото: Pexels

"Говорите с психологами телефонов доверия... они не идут на карантин, там люди выслушают вас, поймут", – дала совет Наталья.

Совет: есть несколько способов преодоления тревоги. Можно поделиться своими опасениями с другими, послушать музыку, заняться спортом дома, научиться медитировать. Если же перечисленные методы не подействовали – стоит позвонить на горячую линию.

Тем временем мы выяснили, как уединиться во время карантина: психолог предложила четыре варианта.

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психолог психология тревога
Источник: Сегодня
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