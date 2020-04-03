Как преодолеть чувство тревоги: психолог назвала пять действенных методов

Постоянно повышенный уровень тревоги вызывает выброс гормона кортизола

Время от времени испытывать тревогу для человека вполне нормально. Но теперь, когда плохих новостей так много, тревожность превращается в настоящую угрозу для здоровья. В самой большой "группе риска" – жители крупных городов. У них на 21% выше риск появления тревожных расстройств, чем у тех, кто живет в сельской местности. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" психолог рассказала, как преодолеть чрезмерное беспокойство.

Как преодолеть тревогу – смотрите видео:

Тревога – это защитная реакция организма человека на раздражители извне. Но постоянно повышенный уровень тревоги вызывает выброс гормона кортизола. Как следствие – непрерывный стресс. Психолог Наталья Подлесная советует не замалчивать свою тревогу.

"Признайте свою тревогу и озвучьте ее же друзьям, которые могут вас выслушать, понять, но которые не будут вместе с вами ее раздувать", – советует эксперт.

Во времена чрезмерного беспокойства стоит также вспомнить о любимых композиторах, советует психолог.

Слушайте много музыки. Без слов – то есть, я не о песнях сейчас, а о классической музыке, джазовой, симфонической.

Во время длительного карантина не лишним будет достать коврик для занятий спортом. И тревожность уменьшится, и о фигуре позаботитесь.

"Занимайтесь гимнастикой. Если вы делали 5 минут упражнения, то сейчас делайте 25. Если в пять раз больше будете двигаться, тревога тоже будет растворяться, – говорит психолог.

По ее словам, можно также выбрать менее энергозатратный способ самоуспокоения – медитацию. Это одно из лучших лекарств для снятия тревоги, заверяет эксперт.

Если же самостоятельно преодолеть тревогу не удалось, всегда можно обратиться за помощью к специалистам. И стесняться тут нечего.

Как справится с тревогой во время эпидемии Фото: Pexels

"Говорите с психологами телефонов доверия... они не идут на карантин, там люди выслушают вас, поймут", – дала совет Наталья.

Совет: есть несколько способов преодоления тревоги. Можно поделиться своими опасениями с другими, послушать музыку, заняться спортом дома, научиться медитировать. Если же перечисленные методы не подействовали – стоит позвонить на горячую линию.

Тем временем мы выяснили, как уединиться во время карантина: психолог предложила четыре варианта.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться