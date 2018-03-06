Как приготовить спальню для младенца: советы от Лилии Ребрик

Сегодня, 17:34

Мебель в детской комнате должно "расти" вместе с вашим ребенком


Родители сбиваются с ног в поисках хорошей и качественной мебели для детской комнаты. Мебель должна быть не только красивой, но и качественной, а в идеале – изготовленной из дерева. Как выбрать хорошую мебель подсказала ведущая и мама Лилия Ребрик.

Мебель в детской комнате должно "расти" вместе с вашим ребенком. Поэтому нужно тщательно выбирать все необходимое с рождения ребенка. В первую очередь, мебель не должна надоедать.

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"Я за пастельные цвета в детской комнате. Мебель не должна быть яркой. Пусть ярким акцентом будет игрушка или сам ребенок, но не мебель", – считает Лилия Ребрик.

Вот например, появились такие вещи, как "кокон". Они уникальны тем, что повторяют любое положение вашего ребенка. Это нехитрое приспособление имеет ортопедические свойства и ребенок в коконе чувствует себя в безопасности.

Оказывается, даже игрушки, которые издают звуки жужжания и легкого шипения, тоже успокаивают крох. А все потому, что подобные звуки дети слышат еще в утробе матери. 

Напомним, ранее мы предложили несколько вариантов, как можно сделать вашу гостиную более уютной.
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Источник:

"Сегодня"

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