Как привлечь мужчину: три эффективных способа

Собираясь на свидание, проследите не только за своим платьем, но и за тем, что будете говорить своему избраннику

Учитесь слушать. Фото: pixabay

Эффектный внешний вид и ухоженность – однозначно важны для того, чтобы привлечь мужчину. Но, внешние факторы не более ценные, чем ваше психологические качества.

Поэтому, если вы собираетесь на свидание, проследите не только за своим красивым платьем, но и за тем, что и как вы будете говорить.

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Вашему вниманию три совета, которые точно улучшат ваше общение с противоположным полом:

1. Активно уделяй ему внимание.

Как это выглядит? Иногда это значит больше слушать, чем говорить. Иногда меньше — лучше. Если в разговоре возникает молчание, его не обязательно заполнять монологом. Посмотри ему в глаза и установи контакт. Задай вопрос и слушай его ушами и глазами.

2. Сиди как леди, а не мужик.

То, как ты держишь себя во время разговора, много говорит о твоих ценностях и личности. Скрести ноги или лодыжки, по крайней мере, пока вы не познакомитесь поближе. Не сиди как мужик, иначе и твое платье, и каблуки не спасут. Мужчины, особенно альфа-самцы, любят занимать много пространства. Ты правда хочешь с ним конкурировать в этом? Не забывай про язык своего тела. Будь женственной.

3. Будь прямолинейна, когда отвечаешь на вопросы.

Если он задает тебе вопрос, отвечай честно и не пространно. Мужчина не хочет, чтобы ему приходилось читать между строк, чтобы понять, что ты на самом деле имеешь в виду. Это миниатюра того, как будет выглядеть ваше общение в будущем. Покажи ему перспективу.

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