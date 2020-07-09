Как привлечь мужчину: советы сексолога

Волосы являются величайшим инструментом соблазнения в невербальном языке тела

С древности волосы и матка считались двумя центральными символами женской силы. И в психологии есть четкое наблюдение – женщина обстригает волосы, когда хочет избавиться от чего-то, что ее беспокоит, или когда неосознанно хочет что-то изменить в своей жизни.

В то же время, волосы являются величайшим инструментом соблазнения в невербальном языке тела, рассказывает психолог и сексолог Илья Егоров. В своем Instagram он рассказал, как женщине привлечь мужчину только с помощью волос.

Как привлечь мужчину с помощью волос Фото: freepik.com

Приемы, которые безотказно привлекают внимание мужчин:

Женщины запускающие пальцы обоих рук в локоны, демонстрируют мужчине возвышенную, тонкую натуру, отдающую предпочтение романтике. Если девушка часто прикасается к волосам, перемещает их, то в левую сторону, то в правую сторону при взгляде на определенного мужчину, это скажет ему о вашем повышенном внимании к нему. Если вы разными движениями оголяете, шею убирая волосы, на языке млекопитающих, обычно, берегущих шею и артерии, это означает, что вы доверяете мужчине и хотите общения с ним. Откиньте волосы обнажив плечи, если хотите, чтобы мужчина увидел в вас страстную натуру, желающую перейти к более тесному общению. И, конечно, стародавнее движение с накручиванием волос на пальчик, в глазах мужчины этот жест означает, что с ним хотят заняться сексом. Когда вы обеими руками убираете волосы назад, это всегда привлекает внимание мужчины к вашей груди. Поиграйте этим! Понаблюдайте за тем, как мужчина при этом, автоматически, отводит взгляд от ваших глаз и украдкой бросает взгляд на вашу грудь. В заключение не могу не упомянуть и другой жест. Если вы любите проводить пальцем по лбу, убирая волосы в сторону, это покажет вас как стеснительную и строгую натуру, которая придерживается во всем традиционного подхода.

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