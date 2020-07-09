Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как привлечь мужчину: советы сексолога

Сегодня, 14:12

Волосы являются величайшим инструментом соблазнения в невербальном языке тела

С древности волосы и матка считались двумя центральными символами женской силы. И в психологии есть четкое наблюдение – женщина обстригает волосы, когда хочет избавиться от чего-то, что ее беспокоит, или когда неосознанно хочет что-то изменить в своей жизни.

В то же время, волосы являются величайшим инструментом соблазнения в невербальном языке тела, рассказывает психолог и сексолог Илья Егоров. В своем Instagram он рассказал, как женщине привлечь мужчину только с помощью волос.

Как привлечь мужчину с помощью волос
Как привлечь мужчину с помощью волос
Фото: freepik.com

Приемы, которые безотказно привлекают внимание мужчин:

  1. Женщины запускающие пальцы обоих рук в локоны, демонстрируют мужчине возвышенную, тонкую натуру, отдающую предпочтение романтике.
  2. Если девушка часто прикасается к волосам, перемещает их, то в левую сторону, то в правую сторону при взгляде на определенного мужчину, это скажет ему о вашем повышенном внимании к нему.
  3. Если вы разными движениями оголяете, шею убирая волосы, на языке млекопитающих, обычно, берегущих шею и артерии, это означает, что вы доверяете мужчине и хотите общения с ним.
  4. Откиньте волосы обнажив плечи, если хотите, чтобы мужчина увидел в вас страстную натуру, желающую перейти к более тесному общению.
  5. И, конечно, стародавнее движение с накручиванием волос на пальчик, в глазах мужчины этот жест означает, что с ним хотят заняться сексом.
  6. Когда вы обеими руками убираете волосы назад, это всегда привлекает внимание мужчины к вашей груди. Поиграйте этим! Понаблюдайте за тем, как мужчина при этом, автоматически, отводит взгляд от ваших глаз и украдкой бросает взгляд на вашу грудь.
  7. В заключение не могу не упомянуть и другой жест. Если вы любите проводить пальцем по лбу, убирая волосы в сторону, это покажет вас как стеснительную и строгую натуру, которая придерживается во всем традиционного подхода.

Как сделать губы соблазнительными за 2 минуты – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, какая есть полезная техника, чтобы наполниться энергией за 10 секунд.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
50 способов похвалить человека и сделать комплимент Как перестать сравнивать себя с другими: пять шагов Пять самых прямолинейных знаков зодиака Что делать, если ребенок плохо себя ведет: практичные подсказки родителям
женщина отношения мужчина психология
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Китайцы выяснили, почему умирают выздоровевшие от КОВИД пациенты
Китайцы выяснили, почему умирают выздоровевшие от КОВИД пациенты
«25 лет была любовницей женатого». Бабкина возмущена
«25 лет была любовницей женатого». Бабкина возмущена
Татьяна Навка показала фигуру в крохотном купальнике
Татьяна Навка показала фигуру в крохотном купальнике
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове

Популярные статьи

Сегодня, 13:43Events

Праздник Петра и Павла: дата, история и традиции

Вчера, 16:58Шоу-бизнес

Ко Дню семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Вчера, 11:28Events

День семьи в Украине-2020: поздравления с праздником 8 июля

Вчера, 10:54Техно

Кассеты возвращаются: древний накопитель поборол флешки и жесткие диски

7 июляСтиль

В total black и трендовых босоножках: стильная Тина Кароль получила государственную награду

7 июляШоу-бизнес

Экс-мужа Ани Лорак застали в Одессе с новой возлюбленной: эксклюзивные фото

7 июляШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась из клиники в свой шикарный особняк – СМИ

7 июляСтиль

Кейт Миддлтон вышла в свет в идеальном платье с воротником

7 июляШоу-бизнес

"Красивая семейная пара": Миша Романова отпраздновала двухлетие сына с Максом Барских

7 июляFun

Ивана Купала-2020: что ни в коем случае нельзя делать

7 июляEvents

7 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июляEvents

С Днем Ивана Купала: яркие открытки и поздравления

6 июляFun

Ивана Купала-2020: красивые открытки к празднику

6 июляСтиль

Будь в курсе: Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета

6 июляEvents

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

6 июляШоу-бизнес

Дженнифер Энистон – о браке с Брэдом Питтом: "Все было неидеально"

Новости партнеров

Павлик отреагировал на решение сына отказаться от лечения рака
Павлик отреагировал на решение сына отказаться от лечения рака
Адвокат Медведчука: коли та як у Марченко з’явилася частка в 1+1
Адвокат Медведчука: коли та як у Марченко з’явилася частка в 1+1
Опубліковано останній запис покійної зірки серіалу "Кадетство"
Опубліковано останній запис покійної зірки серіалу "Кадетство"
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Розкіш Сходу — які зачіски носять дружини шейхів і королів
Розкіш Сходу — які зачіски носять дружини шейхів і королів
Ани Лорак прокомментировала роман с Егором Глебом
Ани Лорак прокомментировала роман с Егором Глебом
Какой была Высоцкая, когда познакомилась с Кончаловским
Какой была Высоцкая, когда познакомилась с Кончаловским
Волочкова ошеломила поклонников новым видео в крохотных шортах
Волочкова ошеломила поклонников новым видео в крохотных шортах

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять