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Как простить человека, который вас обидел: 11 веских причин сделать это

Простить – это значит освободиться от боли и двигаться дальше

Варвара Левская
Сегодня, 09:43
Как простить человека
Как простить человека
Фото: Pexels

Человек сможет стать счастливым только тогда, когда сам этого захочет. И не стоит тратить свою жизнь на обиду и копить ее годами, чтобы потом при случае еще и отомстить своему обидчику. Мы заботимся о себе. Стремимся защитить себя, когда дело доходит до нашего благополучия. Но истинный выход из этого безумия лежит через прощение.

Простить кого-то – это совсем не значит забыть то, что он сделал. Это совсем не значит, что ваши отношения будут продолжаться, как будто ничего не произошло. Простить – это значит освободиться от боли, освободиться от цепей и двигаться дальше.

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Вашему вниманию 11 причин простить человека, который причинил вам боль:

1. Вы не сможете двигаться дальше и обрести счастье, если постоянно будете фокусироваться на негативных событиях в вашей жизни. Никакой пользы вам это не принесет. Месть может сделать вас счастливым на короткое время, но не принесет вам мира.

2. Негативные эмоции могут взять вверх над любым человеком. Мы все совершали ошибки. Все причиняли кому-то боль. Так устроена жизнь.

3. Что еще более важно… подумайте, неужели вам не захочется, чтобы вас, в конце концов, простили за ваши ошибки? Я уверена, что вы этого хотели бы. Никто из нас не совершенен. Поэтому для нас естественно совершать ошибки. Но именно из них мы извлекаем самые ценные уроки. Неудача. Принятие. Прощение.

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4. Держаться за гнев — очень больно. Вынашивание плана мести лишь продлевает ваши страдания. Упростите свою жизнь. Отпустите негативное прошлое и ощутите красоту текущего момента.

5. Не желая прощать и храня внутри себя яд обиды, вы лишь делаете свою личную жизнь более драматичной. Вам этого совсем ненужно.

6. В состоянии гнева вы забываете, как дышать. Это делает вас слепым. Неполноценным. Не имеет значения, насколько сильна та обида, которую вам причинили. Лучшее, что вы можете сделать в ответ на это, — простить.

7. Когда мы фокусируемся на тех качествах, которые нам не нравятся в ком-то, они начинают передаваться нам. Это главное правило Закона притяжения.

8. Но, когда мы решаем примириться с собой и простить кого-то, чтобы освободиться от мучительной боли, нам, по правилу Закона притяжения, передается способность прощать.

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9. В конце концов, кто хочет получить известность как злопамятный человек, который причиняет боль другим людям? Я бы предпочла, чтобы меня знали как женщину, которой нанесли обиду, но которая все же нашла в своем сердце силу простить и двигаться вперед, вместо того, чтобы тратить жизнь на вынашивание мести.

10. Независимо от того, насколько сильную боль нам причинили, внутри себя мы все равно храним доброту. Я действительно верю в это.

11. В конце концов, вы являетесь единственным человеком, ответственным за свое счастье. И только вам решать, на что вы хотите потратить свою жизнь – на месть или прощение. Сейчас самое подходящее время сделать выбор.

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