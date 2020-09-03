Как простить измену: совет психолога

Отношения после измены уже никогда не будут прежними

У каждого человека свои представления о том, что такое измена. Это зависит еще и от того, какой вариант отношений выбирают для себя люди. А вариантов может быть много и с разным количеством участников: моногамные отношения, полиаморные, в которых участвует более двух партнеров, есть еще и многоженство с многомужеством и открытые отношения. Психотерапевт Оксана Диденко на своей странице в Instagram дала советы тем, кто столкнулся с изменой.

"Каждый сам для себя решает, где заканчивается верность и начинается измена. Для кого-то измена – это половой акт, для кого-то флирт, переписки, встречи тоже попадают под это понятие. Ну и какими должны быть этот флирт, переписки и встречи, чтоб считаться изменой, тоже будут разные у разных людей", – поясняет эксперт.

Как простить измену Фото: stocksnap.io

Психотерапевт отмечает, что когда человек сталкивается с тем, что в его или ее понимании мира попадает под "измену", то встает вопрос "а что теперь делать"?

Одни люди не могут дальше находится в таких отношениях, а другие пытаются дальше с ними что-то делать.

Простить измену никогда до конца не получится.

"Это вопрос из разряда "Как мне забыть умершего близкого?". Забыть – никогда (ну, разве что, если не появится какое-то заболевание мозга и не начнутся провалы в памяти). Но вот продолжить жить в мире с учетом того, что близкий человек умер – да, можно", – приводит пример эксперт.

При этом психолог поясняет, что это уже будет не та жизнь, что до этой потери: "Вначале душа будет невыносимо болеть. Горе будет накрывать и не давать дышать. Дальше будет чуть легче, дальше еще легче. Когда-то боль утраты померкнет. Но в памяти навсегда останется ушедший человек. А в сердце – дыра в форме этого человека".

Как простить измену Фото: Pixabay

По словам Диденко, то же самое происходит и с изменой.

"Отношения уже никогда не будут прежними. Если принято решение эти отношения сохранять, то дальше можно их выстраивать только с учетом произошедшего. Вначале будет невыносимо, когда-то боль и обида почти отпустят. Но в сердце навсегда останется память об отношениях "до" и дырка по форме напоминающую измену. Можно только научиться с этим жить", – подытожила психотерапевт.

Женские и мужские мести за измену – смотрите видео:

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