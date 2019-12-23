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Как работать, путешествовать вдвоем с мужем и не испытывать чувства вины перед детьми: опыт мамы Наталки Денисенко

Почему так важно находить баланс между работой, материнством и своими желаниями

Как работающей маме не испытывать чувство вины перед ребенком Фото: facebook/ndenysenko

Чувство вины, которое накрывает многих работающих мам, привносит дискомфорт и излишнюю тревогу в очень насыщенную и нелегкую жизнь женщины. От него необходимо избавляться, а еще лучше – вовсе не пускать это чувство в свою жизнь.

Как вести бизнес, ездить в путешествия с мужем, совмещать материнство, находить время на себя и не чувствовать себя виноватой перед детьми, рассказала Наталка Денисенко, совладелец контент-агентства VIDEOFIRMA и видеопродакшена BELOESUHOE, автор фуд-блога "Томаты и Соль", мама двух девочек: трехлетней Ульяши и десятимесячной Зои.

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По словам Наталки, у нее не возникает чувство вины из-за того, что она не все время проводит с детьми, а работает и даже находит время на себя.

"У меня такое чувство не возникает. Моя жизнь состоит из множества ролей. И мама – далеко не единственная из них. Я предприниматель и получаю от этого дикий кайф. Когда младшей Зое было 6 месяцев, я пошла на очень интенсивный бизнес-курс, делала домашку каждый день после вечерних укладываний. А потом еще и вместе с партнером Настей, тоже, к слову, мамой двоих детей почти такого же возраста, мы открыли еще одну компанию в дополнение к уже имеющейся", – говорит она.

Наталка Денисенко с мужем и детьми Фото: facebook/ndenysenko

По словам Денисенко, она не считает, что чем-то жертвует, потому что нашла баланс между материнством, отношениями с мужем, работой и личными интересами.

"Я работаю, вижусь с друзьями, путешествую, занимаюсь спортом, каждые выходные мы куда-то ездим с детьми, я даже веду гастрономический блог "Томаты и Соль", и при этом я сплю", – говорит Наталка.

Денисенко говорит, что работа для нее – способ восстановления материнских ресурсов, а материнство, в свою очередь, – способ восстановления ресурсов рабочих.

Примечательно, что мама двоих детей с легкостью путешествует и с дочками, и вдвоем с мужем, не испытывая каких-либо неудобств или угрызений совести.

"Мы путешествуем и с детьми, и без. Это разные форматы, но оба со своими преимуществами. Фантастически интересно показывать ребенку мир. И наблюдать за тем, как в таких поездках происходят скачки роста. В путешествиях мы получаем многократно больше опыта. День проходит как неделя. И по детям это особенно заметно. В одной из поездок у Ульяши выросло 6 зубов, в другой она за месяц полноценно заговорила", – рассказала Денисенко.

Считаю, что дети должны жить со взрослыми их жизнь.

Наталка пояснила, что путешествия вдвоем с мужем не менее важны.

"Я очень люблю проводить время только с Юрой. Мы никогда не скрываем этого от детей, не выдумываем причины. Честно говорим: у мамы с папой свидание, мы будем поздно, спать тебя уложит бабушка. Ульяша может спросить, что мы будем делать, куда пойдем. И любой честный ответ ребенку подходит. Маленький человек должен понимать, что это нормально. Есть время для общих семейных дел, а есть время для мамы и папы", – поясняет Наталка.

Наталка Денисенко с мужем Юрием Фото: facebook/ndenysenko

Она также рассказала, что когда они с мужем уезжают, то каждый день записывают детям видеосообщения, где рассказывают, сколько дней осталось до их возвращения.

"Иногда прячем маленькие сюрпризики дома и организуем дистанционный квест по поиску клада", – поделилась своим лайфхаком Денисенко.

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