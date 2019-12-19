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Как распознать манипулятора: три главных признака

Фраза "он такой загадочный" – первый звоночек, что перед вами манипулятор

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:16
Как распознать манипулятора
Как распознать манипулятора
Фото: Pexels

Человека-манипулятора можно узнать по простым знакам, которые выдает его речь и действия. Об этом рассказала Анна Богинская – автор бестселлера "Жить жизнь", писатель-аналитик, коуч и бизнес-аналитик в интервью Сегодня.Lifestyle.

"Нелогичность, неизвестность, неопределенность. Если вы познакомились и ощущаете эти три состояния – три "н", тогда перед вами манипулятор", – поясняет она.

По словам Анны, манипулятор так или иначе погружает свою жертву в неопределенность – пропадает, исчезает, не отвечает на звонки, непонятен статус отношений.

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"Фраза "он такой загадочный" – первый звоночек, что перед вами манипулятор. Психика, которая способна быть счастливой, познакомилась с мужчиной и если он не перезвонил, это повод удалить его из жизни. Для деструктивной психики – это начало новой любви", – пояснила Богинская.

Кроме того, в отношениях с манипулятором жертва постоянно ощущает свою вину, страхи и сомнения.

"Возникают мысли: "Я виновата, во мне что-то не так, нужно меняться". Также и тело даст понять о том, что перед вами манипулятор. Моя методика выхода из адреналиновой зависимости ничем не отличается от наркотической", – говорит Анна.

Три знака, что перед вами манипулятор
Три знака, что перед вами манипулятор
Фото: Pexels

Эксперт говорит, что вся сила внутри нас. Сила нашего выбора, мышления и любви.

"А еще я уверена, что каждому из нас дана свобода выбора при рождении. И каждый день мы делаем выбор, который определяет нашу судьбу. Но я еще и верю в то, что у человека есть матрица лучшего будущего", – заверяет Богинская.

Поэтому, делая выбор между отношениями с человеком-манипулятором и собой – всегда выбирайте второй вариант.

Ранее автор бестселлера "Жить жизнь" Анна Богинская рассказала также о том, как не попасться в ловушку своих страхов.

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психология манипуляции Анна Богинская
Источник: Сегодня
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