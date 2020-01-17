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Как распознать умного человека: 10 признаков

Они всегда придерживаются баланса между работой и жизнью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
Как понять, что перед вами умный человек
Как понять, что перед вами умный человек
Фото: stocksnap.io

Людям нравится общаться с умными собеседниками, но не всегда можно понять по человеку, правда ли он таким является или это игра на публику с заученными цитатами великих людей и перебиранием заумных словечек. Вашему вниманию 10 главных признаков, что перед вами действительно умный человек.

Кто из звезд имеет юридическое образование – смотрите видео:

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  1. Они говорят меньше, чем делают.
  2. Они знают много вещей помимо того, на чем специализируются. Их дар – широкий ум, постоянно питаемый интересом к тому, что делают остальные.
  3. Они ловко жонглируют домом, работой и личными интересами. Они всегда придерживаются баланса между работой и жизнью. И когда они занимаются жонглированием, им каким-то образом удается казаться на 100% вовлеченными в то, что они делают, на всех фронтах одновременно.
  4. Они наполняют себя актуальной информацией. Умные люди стараются накормить свой мозг теми знаниями, с которыми они будут в курсе всего, что происходит вокруг, видят тренды.
  5. Даже когда дела идут очень плохо, они будут улыбаться. Умные люди никогда не раздражаются, потому что их мозг предлагает им альтернативы быстрее, чем могут случиться плохие вещи.
  6. Они знают, что зачастую они самые умные люди в комнате, но не тратят свое время, чтобы доказать это.
  7. Если они начальники, то стараются приложить все усилия, чтобы люди стали умнее, более связанными и более популярными, чем они, в своих коллективах.
  8. У них есть скрытые навыки, которые никогда не раскроются, пока они не понадобятся. Им не нужно показывать свои способности в полной мере, чтобы доказать, что они лучше других.
  9. Они могут иметь или не иметь дорогостоящее образование.
  10. Они никогда, ни при каких обстоятельствах не заставляют вас выглядеть глупо, даже если это будет легко сделать. Иначе ты и сам будешь выглядеть глупцом.

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