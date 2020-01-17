Как распознать умного человека: 10 признаков
Они всегда придерживаются баланса между работой и жизнью
Людям нравится общаться с умными собеседниками, но не всегда можно понять по человеку, правда ли он таким является или это игра на публику с заученными цитатами великих людей и перебиранием заумных словечек. Вашему вниманию 10 главных признаков, что перед вами действительно умный человек.
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- Они говорят меньше, чем делают.
- Они знают много вещей помимо того, на чем специализируются. Их дар – широкий ум, постоянно питаемый интересом к тому, что делают остальные.
- Они ловко жонглируют домом, работой и личными интересами. Они всегда придерживаются баланса между работой и жизнью. И когда они занимаются жонглированием, им каким-то образом удается казаться на 100% вовлеченными в то, что они делают, на всех фронтах одновременно.
- Они наполняют себя актуальной информацией. Умные люди стараются накормить свой мозг теми знаниями, с которыми они будут в курсе всего, что происходит вокруг, видят тренды.
- Даже когда дела идут очень плохо, они будут улыбаться. Умные люди никогда не раздражаются, потому что их мозг предлагает им альтернативы быстрее, чем могут случиться плохие вещи.
- Они знают, что зачастую они самые умные люди в комнате, но не тратят свое время, чтобы доказать это.
- Если они начальники, то стараются приложить все усилия, чтобы люди стали умнее, более связанными и более популярными, чем они, в своих коллективах.
- У них есть скрытые навыки, которые никогда не раскроются, пока они не понадобятся. Им не нужно показывать свои способности в полной мере, чтобы доказать, что они лучше других.
- Они могут иметь или не иметь дорогостоящее образование.
- Они никогда, ни при каких обстоятельствах не заставляют вас выглядеть глупо, даже если это будет легко сделать. Иначе ты и сам будешь выглядеть глупцом.
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