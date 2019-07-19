Как расшифровать сон: лучшие толкования частых сновидений

Научившись однажды понимать свои сновидения, вы можете многое узнать о себе

Толкование снов Фото: pexels.com

Чтобы узнать значение своих снов, нужно попытаться понять, как они зашифрованы. Первый шаг к толкованию снов — обращайте внимание на детали. Язык сна состоит из образов из жизни, представленных в новом виде. Подсознание обычно представляет информацию в снах визуальным способом. Наша задача при толковании снов — расшифровать их.

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При толковании снов подумайте, откуда приходит информация о снах. Это может быть ваша семья, дом, друзья и работа. Также источниками сна могут стать наши желания, надежды, страхи и устремления. Все эти факторы и могут быть источниками сна, на которые надо обратить внимание при толковании.

Людей всегда интересовали сны и были составлены специальные сонники. Самые популярные из них — сонник Миллера, Фрейда и Ванги. Также при толковании снов нужно учитывать старинные христианские или мусульманские значение снов.

Поскольку сны могут рассказать больше о нас самых, мы подготовили лучшие коды и ключи к толкованию частых снов, которые помогут вам изучить ваши сновидения.

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Образы в снах можно пояснить двумя способами:

Буквальный, когда информация в ваших снах параллельно соотноситься с повседневной жизнью.

Символический — информация в снах "зашифрована". Например, способность летать означает свободу и уход от повседневной рутины, а не действительное стремление к полёту.

Сны и их толкование

Сюжет и время сна. При толковании снов обратите внимание на сюжет и время сна. Время, когда вы видели сон, указывает на его значимость в реальном мире. Чем ближе сон к часу пробуждения, тем точнее события отражают проблемы вашей жизни. Сюжеты сна могут быть разными. Толкование снов о путешествиях говорит о судьбе спящего, а сюжет сна о змеях толкуют в связи с сексуальным желанием.

Цвет и настроение. Во время толкования сна обратите внимание на цвета предметов в ваших снах. Живые или тусклые цвета говорят о настроении сна.

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Герои и предметы. Например, черты характера героев ваших снов говорят о тех качествах, которые вы бы хотели развить в себе. Предметы также имеют особое значения. Это может относится к человеку или ситуации. Например, в сне друг может стать разъяренным медведем. В реальности такого друга нужно остерегаться.

Атмосфера и окружение. При толковании сна вспомните, был ли ваш сон светлым или темным, где происходило действие. Например, вода символизирует эмоции, земля — деньги и богатство, а воздух — силу разума. А если вам приснилось, что вы находитесь под землей, это означает поиск потерянного сокровища.

Животные. В сне животные предстают олицетворением ситуации или личности. Проснувшись, поищите символическое значение этого животного.

Толкование популярных снов Фото: pexels.com

Простые толкования снов

Некоторые сюжеты снов известны во всем мире, такие сны часто снятся всем.

Смерть. Толкование сна о смерти означает не смерть, а новые начинания. Чужая смерть говорит о враждебности по отношению к вам.

Преследование. Толкование такого сна означает ваше стремление убежать от проблем. Иногда преследователем является та сущность, страхи или комплексы, от которых вы пытаетесь убежать.

Дом и сад. Дом в толковании сна выражает душу. Сад отражает личность и ее роль в жизни.

Полет. Сны о полетах означают амбиции и желание роста.

Падение. Толкование сна о падении означает страх потерять любов или благосклонность. Такой сон часто подкрепляется предчувствием дурных вестей.

Выпадение зубов. Потеря зубов во сне означает изменения в жизни.

Королевская власть. Толкование такого сна указывает на самомнение, богатство и претензии.

Змеи. Сон о змеях может иметь разное толкование, ведь первоначально змея — это символ секса. Также сон о змее может означать злобу, зависть или угрозу.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда снятся вещие сны.

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