Как разговаривать с ребенком про секс: ответ секс-педагога

Поинтересуйтесь, что ваш сын или дочь уже знают о сексе

Будьте честными со своими детьми. Фото: depositphotos

Разговор о сексе может быть неудобным. Особенно, если говорить о нем с пятилетним ребенком. Но эту тему поднимать нужно и важно, считает секс-педагог, автор программ по сексуальной грамотности для взрослых и подростков Юлия Ярмоленко.

"Ну как, как ответить 5-летнему, 7-летнему ребенку, что такое секс?". Этот вопрос от родителей я слышу чаще всего. Давайте разбираться вместе", – пишет она в facebook и называет шаги, как правильно подготовиться и провести этот щепетильный разговор.

1. Прежде всего подумайте, что такое секс для вас. Как бы вы объяснили это другому взрослому. Например, мне. Удовольствие, коммуникация, близость, обязанность, процесс "делания детей"?

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2. Спросите у ребенка, где он услышал это слово, в каком контексте? Чтобы не было, как в том анекдоте: "Что такое аборт? – Родители подробно ответили, в конце спросили, где дочь услышала это слово. – "А волны бьются о борт корабля!".

3. Поинтересуйтесь, что ваш сын или дочь уже знают о сексе. Или как они думают, что это такое?

4. Исправьте всю дезинформацию, которую услышите. Часто дети говорят, что секс – это когда голые под одеялом.

5. Если вам неловко говорить на эту тему, купите книгу. Скажите ребенку честно, что не знаете, как объяснить, и вам нужно время на подготовку. Но через пару-тройку дней вы обязательно вернетесь к этому разговору и вместе найдете ответы на все вопросы.

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6. Какую книгу купить? Любую, которая вам понравится. Я бы рекомендовала для детей 5-9 лет "Откуда я взялся?" Хосе Морфа. В конце есть словарик из 70 терминов, адаптированных под детей. Для родителей – целая находка.

7. Так все же – что такое секс? Один из вариантов ответов можно найти во французской мини-энциклопедии для детей "Откуда я взялся" Виржина Дюмона. Как вам такой вариант (на картинке)?

8. И самое важное: отвечайте на любые вопросы своих детей. Ваша задача – не быть экспертом, а показать, что вы готовы говорить на любые темы. Таким образом и формируются близкие и доверительные отношения.

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