Как разобраться со своей самооценкой и начать покорять мир

Несколько рекомендаций о том, как обрести уверенность в себе и сформировать чувство собственного достоинства

Для каждого из нас важна успешность – на работе, в обществе, в семье. Реализовать себя как личность – задача не из легких. У кого-то это получается легко и непринужденно, а кто-то мучается от собственных комплексов, не зная как повысить самооценку. Несколько рекомендаций о том, как обрести уверенность в себе и сформировать чувство собственного достоинства.

1. Начнем с четкого обозначения качеств, которые вы в себе не любите и считаете недостатками. На лист бумаги выпишите особенности своего характера, темперамента, внешности, поступки, за которые вы корите себя.

2. Простите себя. Это очень сложно – принять себя таким, какой ты есть. Попробуйте взглянуть на свои недостатки с другой стороны – превратите их в достоинства, в то, чем вы могли бы гордиться. Искреннее прощение за несоответствие собственным идеалам – первая ступень на лестнице, ведущей к успеху.

3. Помните, ваши силы – безграничны. Такая позиция непременно поможет вам повысить самооценку и поднять себя на ступеньку выше.

4. Перечислите свои явные преимущества, отразите их на листе бумаги в виде списка и продолжайте развивать свои таланты и способности.

5. Для того чтобы всегда иметь перед глазами наглядный пример, записывайте все свои достижения в красивую тетрадь или дневник. Даже самые маленькие победы имеют значение – ежедневно перечитывая свои записи, вы постепенно формируете веру в свои силы и стимулируете на взятие новых высот.

6. Занимайтесь любимым делом, не лишайте себя возможности попробовать что-то новое. Реализовывайте все свои тайные желания – возможно, это выведет вас на качественно новый уровень жизни.

7. Радуйтесь жизни сейчас, учитесь наслаждаться каждым ее мгновением, не забывайте улыбаться – искренне и часто.

8. Оставьте дурную привычку сравнивать себя с другими людьми – вы уникальны уже только потому, что это вы.

9. Измените отношение к себе. Полюбите себя! Как только вы начинаете в очередной раз копаться в себе, осуждать свои действия и поступки – переключайтесь. Составление новых позитивных мыслей, наполненных любовью к себе, поддержкой и поощрением помогут создать новый образ. Самопсихотерапия – отличный метод умственной медитации, используя который можно добиться значительных успехов.

10. Не скупитесь на похвалу себе – одобрение каждого действия породит стремление двигаться вперед. Чаще хвалите себя, всячески балуйте словесно и материально. Создайте образ успешного человека при помощи хорошей одежды, которая придает вам уверенность в себе.

11. Коллективные занятия, семинары и тренинги помогут повысить самооценку тем, кто не может справиться с этим самостоятельно.

12. Окружите себя дружелюбными, оптимистичными людьми, которые помогут вам изменить мировоззрение.

13. Давайте себе послабление. Вы вовсе не обязаны быть идеальными, и имеете право на ошибки и неудачи.

14. Прекратите себя критиковать и испытывать постоянное чувство вины – это верный путь к саморазрушению. Осознайте, что качество вашей жизни зависит только от вас – несите за себя ответственность.

15. Оправдания – не лучший путь к самосовершенствованию. Осознание своих неудач совсем не повод объяснять окружающим, почему вы так поступили.

16. Составление подробного плана на каждый день позволит сэкономить ресурсы времени и достичь больших результатов.

17. Занятия спортом улучшат самочувствие, дадут необходимый заряд энергии и повысят самооценку.

18. Гоните от себя чувство неудовлетворенности и недовольства собой, уверенности вам это не прибавит.

19. Начните прямо сейчас – осознайте свое совершенство и полюбите себя.

20. Овладейте простейшими техниками медитации. В минуты единения с собой и окружающим миром представляйте себя таким, каким вы хотите быть – уверенным, элегантным, свободным от комплексов.

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